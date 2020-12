Clientes se anticipan a las compras de fin de año en Tiendas Balbi que registra “buenas ventas”

Compartir

Linkedin Print

Alberto Córdoba, gerente de Tiendas Balbi, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que el movimiento de clientes ya comenzó con las compras de fin de año que se van anticipando por lo que el local de indumentaria registra “buenas ventas”.

“La gente ya empezó a venir, saben que para los días más cercanos a las fiestas siempre hay mucha gente, hablaba con muchos clientes que me decían que cobraron o que tenían dinero en su tarjeta, entonces aprovecharon para comprar ahora porque después para el 22 o 23 esto va a ser un caos en todos lados, la gente como no quiere estar encimada se va anticipando a las compras de Navidad”, dijo.

“Nosotros estamos con todos los protocolos pertinentes, hay momentos donde tenemos que cerrar las puertas, no podemos tener a mucha gente adentro, igual hay momentos donde tenemos las puertas cerradas pero mucha gente amontonada afuera entonces tenemos que estar controlando lo que es adentro del local para que se no se encime la gente y además controlar afuera done la gente sin darse cuenta se enciman, tenemos que estar en ambos lados, tratamos de que se haga como corresponde el protocolo”, aseguró.

Respecto a si la mayoría de las ventas son en efectivo o con tarjeta, explicó que “por este mes están iguales los dos, no hay aliados, un 40% más o menos se maneja en efectivo, lo demás en tarjeta, el 40% compra en Ahora 12 porque Balbi tiene la facilidad de comprar hasta en 12 cuotas a pagar dentro de 90 días, eso está dando muchos resultados. Hay gente que por ahí usa el efectivo y no tanto la tarjeta por el tema de que guarda para lo colegial, nosotros los últimos días de enero ya empezamos con lo colegial, nos preparamos a pesar de que Dios quiera que sean presenciales las clases a partir del año que viene, de todas formas nosotros ya tenemos los uniformes para fines de enero”.

En relación a si las ventas son mejores que el año pasado, aseguró que “no son iguales, para mi es mucho mejor este año porque Balbi inauguró el 3 de abril del año pasado y había mucha gente que no conocía la tienda entonces para diciembre esta gente que no conocía no vino, durante todos estos meses hicimos una gran campaña publicitaria y es como que llegó a más gente, ahora se están viendo los frutos, este año para nosotros a comparación de clientela existe un movimiento mayor, en operaciones tenemos casi un 50% más en comparación con el año pasado, hay que tener en cuenta que Balbi era nueva y hoy la gente ya conoce más”.

Para finalizar hizo mención a si los precios de las mercaderías aumentaron, “los últimos aumentos ya tuvimos porque siempre se hacen cuando hay cambios de temporada, ya la mercadería viene con un precio no tan elevado, pero con un 15% o un 18% a comparación de lo que fue el ante año pasado”.

Compartir

Linkedin Print