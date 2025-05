Clima de Negocios: un metal inesperado es el impulsor del nuevo boom de la minería argentina

Mucho se habló en los últimos años del “oro blanco” argentino. Era el mineral que iba a impulsar la minería local y ser el nuevo “caño” de ingreso de divisas al país. La referencia, claro, apuntba al litio, cuya importancia se disparó a nivel global de la mano de las proyecciones de crecimiento de los autos eléctricos.

El litio está, pero ahora no está solo. Apareció un competidor dispuesto a sacarle el trono de “estrella” del negocio minero local. Se trata, además, de algo que el mundo venía reclamándole largamente a la Argentina.

Es que el nuevo hit de la minería vernácula es el cobre, un metal que la Argentina no produce (lo hizo hasta 2018, cuando cesó el ciclo de Minera La Alumbrera), pero al que todos le ponen fichas para que sea el impulsor de una industria que, aunque históricamente cuestionada, ahora entusiasma por los millones que podrían llegar, a partir de una escala de inversión y de exportación muy superior a la del litio.

Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el sector podría triplicar sus exportaciones, desde los USD 4.700 millones del año pasado, hasta USD 12.000 millones en 2032, y duplicar los empleos, directos e indirectos, hasta llegar a 200.000 para ese año.

Las inversiones estimadas por CAEM para los próximos años superan los USD 33.000 millones para casi 70 proyectos en distintas etapas de desarrollo.

Hoy, son 62 los ya activos, entre los que se destacan 31 de litio y 18 de cobre, que motorizarán el sector junto a las llamadas “tierras raras” y minerales más conocidos, pero que empiezan a estar en declino en el país, como el oro y la plata, aunque ambos metales aún representan hoy el 70% de las exportaciones mineras argentinas.

Todo esto se da gracias a la “mano de Milei”, destacan desde el Gobierno. El argumento desde despachos oficiales es que, sin la estabilización macro, la salida del cepo y, sobre todo, sin el régimen que asegura estabilidad impositiva y giro de dividendos a las grandes inversiones, el RIGI, no habría boom minero en el horizonte.

El fin de semana pasado, Infobae destacó el anuncio de la canadiense Lundin, socia de la australiana BHP, la principal minera del mundo, en el “Proyecto Vicuña”, en San Juan. Ese gigante minero descubrió allí, en su principal apuesta en el país, “la mayor exploración de cobre en 30 años”. La noticia puso en perspectiva que la minería local atraviesa un proceso de crecimiento impulsado por la transición energética y la demanda sostenida de minerales críticos.

San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy concentran la mayoría de los proyectos en curso, beneficiadas por su cercanía a la Cordillera. Del otro lado, Chile exporta unos USD 55.000 millones por año solo de cobre. La idea de que era imposible que el metal estuviera solo de ese lado de los Andes comienza a plasmarse: el país es un proveedor concreto, con reservas aún subexplotadas y condiciones geológicas comparables a las de los grandes productores regionales. Claro, ostenta un track record financiero y crediticio difícil para cualquier inversor global.

“Ahora es distinto”, argumentan en el Gobierno, que también se subió a la ola y comenzó a postular, cada vez con más fuerza, que la minería, junto al agro y los hidrocarburos no convencionales, será uno de los pilares del desarrollo exportador. Y ya hablan de la “Vaca Muerta” minera.

Además de grandes empresas globales con activos locales –como Lundin, BHP, Rio Tinto, Glencore, Eramet, Newmont, Ganfeng y otras–, muchos de los grandes empresarios argentinos también invierten en el sector. Es el caso de los Bulgheroni, quienes por medio de PAE tienen desarrollos de litio en Jujuy y Catamarca; de Eduardo Eurnekian, quien acaba de desembarcar en negocios vinculados al uranio; de José Luis Manzano, quien invierte en litio por medio de Integra Capital; de Marcelo y Damián Mindlin, dueños de Sacde y Geometales con las que llevan adelante exploración de cobre en Mendoza; de Eduardo Elsztain, con activos en oro, plata y cobre; de Carlos Miguens, accionista de Patagonia Gold y AbraSilver; y de los accionistas de la petrolera Pluspetrol, entre otros.

“Hay provincias mineras que ya están viendo los frutos de la inversión. Asimismo, todavía hay mucho por hacer en provincias no mineras que con el tiempo verán los beneficios y van a empezar a preparar las condiciones para la inversión”, le dijo Elsztain a Infobae.

“Argentina tiene la misma montaña que Chile y los mismos recursos. Por lo tanto, la proporción de minería sobre PBI, que hoy es del 0,7%, se podría parecer mucho más a la de los países de la región, en los que ronda el 10%”, aseguró el empresario que es presidente de Austral Gold y Challenger Gold e inversor en Único Silver y Argenta Silver.

“Cuando veo el precio del oro y la evolución de la base monetaria, y veo que van de la mano, pienso que los metales son la criptomoneda de los últimos miles de años. Nuestro foco estuvo en inversiones en campos y real estate. El próximo paso es el oro como la mejor reserva de valor”, cerró Elsztain.

Entre algunos de los proyectos locales de cobre se destacan el mencionado Josemaría (Lundin y BHP), Mara (Glencore), Los Azules (McEwen Mining) y también El Pachón, Taca Taca y Altar. En litio en tanto, Hombre Muerto Oeste (Galán Lithium), Rincón (Rio Tinto) Centenario-Ratones (Eramet y Tsingshan) y Fénix (Livent). Y en oro, Veladero, Cerro Moro, Lindero y Calcatreu.

Perspectivas

“La perspectiva de la minería local es excelente: el sector debería exportar entre USD 20.000 y 30.000 millones en cinco años”, resumió en diálogo con Infobae, Daniel González, el hombre que el ministro de Economía, Luis Caputo, designó como coordinador de áreas de energía y minería del Gobierno.

“Hoy no se produce nada de cobre en Argentina y la única explicación para eso es la falta de confianza. Pero ahora las grandes mineras vienen a invertir. Vamos a ser muy relevantes en minería y, sobre todo, en cobre. Sin ninguna duda, junto con el complejo agroindustrial y el petróleo y gas, serán los tres sectores exportadores más importantes de Argentina. Pero los tiempos de la minería son muy largos, es fundamental tener eso muy en cuenta”, destacó el funcionario.

Si bien en el sector aseguran que se aprobarán dos o tres proyectos de litio en el RIGI, en las próximas semanas, por el momento no hay ninguno presentado para cobre. Se espera que este año Lundin presente uno, Glencore haría lo mismo con otros dos en los próximos meses y hay otros en gateras. “Serían entre tres y cinco para este año, de varios miles de millones de dólares cada uno”, calculó una fuente de la industria.

“Estamos en un gran momento de la minería, por las condiciones generales y el respaldo del Gobierno, pero también porque las provincias se apropiaron de la actividad. Hace unos años el sector estaba asociado a internas políticas y conflictos, y hoy todos los gobernadores defienden la actividad y los que no la tiene quiere sumarse. Eso no se vio nunca. El RIGI, además, da un gran marco para lo que viene. Hay optimismo y ayuda mucho una demanda global creciente. Argentina está en el podio cuando se habla de minerales críticos”, aseguró Alejandra Cardona, directora ejecutiva de CAEM, la cámara de empresas mineras.

“El cobre es la gran promesa y el hallazgo en San Juan muestra algo que siempre dijimos: tenemos recursos similares a Chile. Eso sí, hay que moverse rápido porque la demanda es en tiempo presente. La ventana es corta y nuestras proyecciones son conservadoras”, destacó la ejecutiva, quien marcó algunos escollos para el sector, sobre todo cuestiones vinculadas a las infraestructuras regionales.

Cardona afirmó que las cuestiones ambientales vinculadas a la actividad no son un problema porque son parte de la gestión minera. “Sufrimos señalamientos por fantasmas del pasado, épocas en la que no había controles ni normas. Hoy se invierte mucho en procesos limpios, es impensado que una minera lleve adelante un proyecto productivo sin cuidado ambiental”, destacó. También remarcó que la Ley de Glaciares, de 2010, generó escollos para la actividad porque “no deja en claro bien qué es un glaciar y que cuestiones hídricas hay que preservar”.

“Frenó todos los proyectos en zona cordillerana. Son unos USD 20.0000 millones, en total, en compás de espera. Además, la ley ordenó realizar un inventario de glaciares que nunca se hizo”, explicó.

Desde la consulta Abeceb remarcaron que el salto exportador minero a partir de 2030 llegará de la mano del cobre: entre USD 1.000 y 1.400 millones por año por cada mina. “Podría estar al nivel de un complejo exportador cerealero. Luego de 2030, las exportaciones por minería podrían alcanzar los USD 20.000 millones anuales, siempre que todos estos proyectos se plasmen”, dijo la analista Natacha Izquierdo.