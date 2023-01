Clínicas y Sanatorios privados suspenderán nuevamente la atención a afiliados del IASEP

La medida entra en vigencia este lunes y los prestadores de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa (ACLISA) no brindarán atención a través de la obra social por el reclamo que llevan adelante. «Necesitamos un aumento para poder seguir brindando la atención que pretendemos», manifestó el Dr. Rodolfo Lesbegueris, titular de la entidad, al Grupo de Medios TVO.

«Lastimosamente tuvimos que llegar a esa resolución nuevamente en una reunión ampliada de los prestadores y Comisión Directiva de ACLISA ante la falta de respuestas de las autoridades correspondientes para poder llegar a un acuerdo. El último aumento que nos dieron fue del 18% en noviembre y eso en total sumaría en el 2022 un 63%, cuando la inflación acumulada es del 94,8%, quedamos muy desfasados», agregó Lesbegueris.

De esta manera la entidad que nuclea a las clínicas y sanatorios privados de Formosa, decidió suspender nuevamente las atenciones de los afiliados de la obra social en menos de 30 días por falta de respuestas al pedido de aumento que solicitaron.

«Nosotros enviamos reiteradas notas para solicitar lo que venimos pidiendo desde mayo-junio del 2022 y nunca tuvimos una respuesta, directamente no nos respondieron y creo que el diálogo es la base de toda negociación. Debido a la suspensión de la semana pasada el Defensor del Pueblo se ofreció a interceder y le mandamos nota también y no tuvimos ninguna respuesta tampoco», indicó el médico.

El pedido que realizan desde ACLISA tiene que ver con la actualización en los pagos por el servicio que brindan a los afiliados de la obra social provincial. Pretenden un incremento que les permita mantener una buena atención por los costos operativos que se vieron afectados por la inflación y las paritarias del sector durante el 2022.

«Nosotros pensamos decisivamente en que se abra una puerta de diálogo, por favor lo pedimos. Nosotros no podemos enfrentar todo este proceso inflacionario con un 63% de aumento en el año 2022. El desfase fundamental se produjo en el 2020 en donde la obra social no brindó un solo aumento. No queremos un aumento que sea del 100% ni nada por el estilo, queremos algo que nos ayude a tratar de seguir brindando una atención y cumplir de la mejor manera posible con todas las exigencias», precisó Lesbegueris.

Por el momento la suspensión de las atenciones será por tiempo indeterminado ya que no precisaron una fecha para concluir con la medida. Desde la entidad solicitan una apertura de diálogo para llegar a un acuerdo y obtener una respuesta satisfactoria.

«Lastimosamente tenemos que llegar nuevamente a esta decisión. Los institutos y sanatorios privados necesitamos un aumento para poder seguir brindando la atención que pretendemos. Nosotros obviamente queremos seguir trabajando con la obra social IASEP; lo que estamos solicitando es tener un aumento razonable como para poder seguir brindando una buena calidad de atención. A nosotros lo que nos importa es tratar de cumplir de la mejor manera con la atención de salud y cumplir con todas las obligaciones que tienen las pymes», completó.

Relacionado