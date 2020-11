Clorinda: denunció a su ex por atacarla a golpes y con un arma blanca

Compartir

La rápida intervención policial permitió la aprehensión de un hombre que habría agredido con un arma blanca a su ex pareja. La mujer terminó en el hospital con varias lesiones y el sospechoso detenido a disposición de la Justicia, lográndose además el secuestro del arma presumiblemente utilizada para la agresión.

El hecho se registró alrededor de las 09 de la mañana de este martes cuando el personal policial tomó conocimiento del ingreso de una mujer al centro de salud del barrio 1° de Mayo de Clorinda, la cual presentaba múltiples lesiones de arma blanca, quien comentó que momentos en que circulaba en su motocicleta junto a su amiga por la avenida Tirso Peña, fue interceptada por su ex pareja, quien desde otra motocicleta, propinó patadas haciendo que ambas mujeres cayeran del rodado, no conforme con esto el hombre agredió con golpes y un arma blanca, a la conductora, dándose posteriormente a la fuga.

Efectivos de la Subcomisaría 1° de mayo iniciaron las actuaciones procesales junto al personal de la Delegación de Policía Científica y con los datos aportados por ambas mujeres comenzaron la búsqueda del sospechoso, tarea que arrojó como resultado la aprehensión del sospechoso y el secuestro del arma blanca presuntamente utilizada durante la agresión.

El hombre fue notificado de su situación legal por “Tentativa de Homicidio” quedando todo en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de Clorinda.

