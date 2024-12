Clorinda: aclararon que el director fallecido si percibía sus haberes correspondientes

El reciente fallecimiento de tres docentes de la zona, víctimas de un naufragio ocurrido en las aguas del río Paraguay, sigue golpeando profundamente a la comunidad educativa de Clorinda y la región. La profesora Feliciana Coronel, delegada zonal del Ministerio de Educación en Clorinda, compartió su dolor y reflexión sobre la tragedia que enluta a la comunidad.

El impacto de

la tragedia

en la comunidad

«Hablar de algo tan tremendo no nos resulta fácil, y aún hoy estamos procesando el impacto de esta tragedia», comenzó la profesora Coronel. «La noticia caló muy hondo en toda la comunidad, no solo en el ámbito educativo, sino en la comunidad en general. En particular, a nosotros, los docentes, nos afecta muy de cerca porque ellos eran amigos, compañeros de trabajo con los que compartimos experiencias, vivencias y un afecto muy especial. La pérdida nos golpeó duramente, y aún seguimos sufriendo este impacto», expresó con voz quebrada.

La tragedia ocurrió cuando los tres docentes, Edith Cantero y Graciela Ramos, con décadas de servicio en las islas, y el nuevo director de la escuela Rodolfo Ferraut, intentaban regresar a Clorinda desde Isla Buey Muerto. La embarcación en la que viajaban zozobró en medio del río Paraguay, debido a un violento temporal que se desató en la zona. «Estamos buscando consuelo en la ayuda divina, rezando por su descanso y por la fortaleza de sus familiares y amigos», añadió Coronel, visiblemente conmovida.

El contexto

de trabajo

en las islas

Trabajar en las islas de la región implica afrontar condiciones naturales difíciles, donde la distancia y el aislamiento juegan un papel fundamental. «El trabajo en la isla es inhóspito, no solo por la lejanía, sino por las condiciones propias del lugar. Sin embargo, estos docentes decidieron cumplir con su labor allí, con un gran compromiso», explicó la funcionaria del Ministerio de Educación de Formosa.

Tanto Edith como Graciela llevaban décadas trabajando en la zona, mientras que el director Rodolfo Ferraut había llegado recientemente. A pesar de las condiciones extremas, ellos decidieron continuar con el viaje diario en bote para garantizar el acceso a la educación de los niños que viven en las islas. «Ellos aceptaron las condiciones del lugar y decidieron viajar por agua a diario, aunque también existen otras opciones terrestres, más distantes y difíciles», detalló la delegada.

A pesar de las alertas meteorológicas que recomendaban no viajar, los docentes tomaron la decisión de regresar ese día. «Son decisiones que no podemos entender, pero lo cierto es que ellos estaban muy comprometidos con su labor. Sabemos que siempre tomaban precauciones y nunca viajaban sin considerar el riesgo», comentó Coronel.

Reconocimiento

a la vocación y

el espíritu solidario

Coronel destacó la vocación y el compromiso que los docentes demostraban en su tarea diaria. «Ellos no solo trabajaban en una función educativa, sino que eran queridos por la gente del lugar. Los lugareños valoraban mucho su presencia. De hecho, fueron los propios habitantes de la isla los que salieron a colaborar en la búsqueda, demostrando el cariño y la gratitud que sentían por estos docentes», señaló la delegada.

Sobre la controversia generada por el hijo del director, quien había denunciado en redes sociales que su padre había estado trabajando sin cobrar su salario, Coronel desmintió categóricamente dicha versión. «El señor Ferraut fue designado correctamente en su puesto, y percibía sus haberes como correspondía. Toda la documentación que lo respalda está disponible. Este tipo de versiones infundadas no hace más que sembrar confusión en un momento tan doloroso», subrayó.

La enseñanza de los

docentes y el camino

hacia la resiliencia

A pesar de la tristeza que embarga a la comunidad educativa, Coronel resaltó el legado dejado por estos tres docentes. «Lo que nos queda, además del dolor por la pérdida, es su ejemplo de vida: el amor al trabajo, el espíritu de servicio y la solidaridad que siempre los caracterizó. Yo le decía a un familiar que lo que más recordaremos de ellos es la felicidad que reflejaban cuando hablaban de sus alumnos, de las vivencias compartidas en el aula. Esa es la enseñanza que nos dejan», concluyó, visiblemente emocionada.

En medio del dolor, la comunidad de Clorinda y la región continúa procesando esta tragedia, recordando a los docentes no solo por su labor profesional, sino también por la calidez humana que compartieron con todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlos.