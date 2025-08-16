Clorinda: atacó con un cuchillo a efectivos policiales y terminó detenido

Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado en la ciudad de Formosa, cuando un joven de 22 años, armado con un machetillo, atacó a tres efectivos policiales que intentaban identificarlo en la vía pública.

El hecho ocurrió pasadas las 03:00 horas en la intersección de la Avenida Roque Sáenz Peña y México, en el barrio Toba. Según informaron fuentes policiales, el sujeto se encontraba alterado y agresivo, y al ser interceptado por una patrulla dañó una ventanilla del móvil y huyó del lugar, ingresando a viviendas cercanas y desplazándose por los techos.

Minutos más tarde, un vecino alertó a las autoridades de que un hombre violento había ingresado a su domicilio. Al intentar detenerlo, el joven se abalanzó contra los uniformados y los atacó con el arma blanca, provocando lesiones a tres de ellos. Para reducirlo, los policías debieron efectuar disparos al aire con posta de goma, logrando finalmente su aprehensión.

Heridos y derivaciones

El detenido y los tres efectivos lesionados fueron trasladados de inmediato al hospital local. Debido a la gravedad de las heridas, uno de los policías, que presentaba cortes en el rostro y la cabeza, fue derivado al Hospital Interdistrital Evita para estudios complementarios.

Investigación judicial

En el lugar intervinieron las máximas autoridades de la Unidad Regional Tres, encabezada por el comisario general Pablo Torres, junto a la jueza de turno, Dra. Mariela Isabel Portales, y personal de Policía Científica.

Se instruyen actuaciones judiciales por los delitos de “tentativa de homicidio, lesiones y daño agravado” con la jueza Portales a cargo del caso. Además, se realizó una inspección ocular y se procedió al secuestro del arma blanca utilizada en el ataque.

El joven fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.