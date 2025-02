Clorinda: aún sin candidatos registrados para la Intendencia en las elecciones 2025

Las elecciones municipales en Clorinda, previstas para 2025, se acercan rápidamente, pero hasta el momento, no hay ningún candidato registrado ante el Tribunal Electoral Permanente de la provincia para la candidatura a intendente. A pesar de que la fecha límite para la inscripción de postulantes se acerca, aún no se han presentado oficialmente los nombres de quienes competirán por la conducción del municipio.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la Dra. Sandra Moreno, integrante del Tribunal Electoral Permanente, detalló el cronograma electoral para la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada, la primera contienda electoral en Formosa será en Clorinda, y los ciudadanos tienen tiempo hasta el 28 de febrero para consultar el padrón provisorio y hacer los reclamos necesarios.

Los interesados pueden verificar sus datos a través de la página web del Tribunal Electoral, donde, bajo el ícono «novedades», podrán acceder al padrón provisorio de Clorinda. Para realizar un reclamo, los ciudadanos deben ingresar el número de documento, el género (masculino, femenino o no binario) y un código de seguridad. Si se detecta algún error en los datos, el sistema permite iniciar un reclamo, siempre que se adjunte una foto de la documentación que respalde la corrección, como un DNI actualizado.

“Hasta el 28 de febrero, las personas podrán realizar los reclamos sobre el padrón. En esa fecha, se cerrará el padrón provisorio y se trabajará con los datos definitivos”, explicó la Dra. Moreno. Además, se informó que, el día martes 13 de febrero, se llevarán ejemplares impresos del padrón a lugares como el Correo, el Registro Civil, la Policía de la Provincia y el Tribunal Electoral, en 9 de Julio 1301, para que los ciudadanos puedan consultar la información en papel.

Alianzas y candidatos:

¿Quiénes participarán?

En cuanto a las alianzas políticas, Moreno destacó que el Partido Justicialista (PJ) y la Confederación Frente Amplio Formoseño (CAF) son los dos principales bloques que participarán en los comicios. El PJ se presentará bajo la alianza «Frente de la Victoria», mientras que la CAF lo hará con la coalición «Juntos por la Libertad». Hasta el momento, no hay candidatos registrados ante el Tribunal Electoral, aunque ambas alianzas tienen tiempo hasta el 9 de marzo para presentar sus postulantes.

Por otro lado, se abordó la situación del partido «La Libertad Avanza», que no podrá participar en estas elecciones. La Dra. Moreno explicó que este partido no está registrado en la provincia de Formosa, y aunque se reconoció a nivel nacional en diciembre, para los comicios de Clorinda no podrá intervenir.

Campaña electoral:

libertad para comenzar

A pesar de que aún no se han presentado oficialmente los candidatos, muchos de los posibles postulantes ya han comenzado con sus campañas electorales. Según la Dra. Moreno, esto es completamente legal, ya que no existe una legislación provincial que regule un tiempo específico para las campañas. “Los partidos políticos pueden hacer campaña desde el momento que lo deseen, siempre y cuando presenten sus candidatos antes del 9 de marzo”, aclaró la funcionaria.

Cronograma electoral

Una vez que los partidos presenten sus candidatos antes del 9 de marzo, el Tribunal Electoral verificará los antecedentes de los postulantes, asegurándose de que no tengan condenas (salvo que estas estén suspendidas), que no sean deudores alimentarios y que cumplan con los requisitos de residencia en la ciudad de Clorinda. El 14 de marzo, se oficializarán los candidatos que cumplan con todos los requisitos legales.

El 24 de marzo, se exhibirá el padrón definitivo, y se comenzará con los preparativos logísticos de la elección, como la designación de autoridades de mesa y la asignación de las escuelas en las que se votará. Se espera que la ciudad de Clorinda cuente con alrededor de 17 escuelas habilitadas y 150 mesas de votación.

Sistema electoral: Boleta Única y suspensión de las PASO

Finalmente, la Dra. Moreno recordó que Formosa continuará utilizando el mismo sistema electoral para las elecciones municipales. La boleta será la misma utilizada en las elecciones provinciales, mientras que la Boleta Única será exclusiva para las elecciones nacionales, como en el caso de las elecciones de diputados nacionales. Asimismo, destacó que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron suspendidas y no se celebrarán en 2025, por lo que la próxima contienda interna será en octubre.

Con este panorama, los comicios municipales en Clorinda se perfilan como un proceso crucial para la ciudad, pero aún resta conocer quiénes serán los candidatos que buscarán liderar el municipio en el próximo período. La fecha clave es el 9 de marzo, cuando se deberán presentar las candidaturas oficiales.