Clorinda: ayer comenzó la vacunación al personal docente y no docente en actividad

Se inició la vacunación contra el Covid-19 al personal docente y no docente en Clorinda. La inmunización con las dosis de la vacuna Sinopharm se realiza en cinco escuelas de la ciudad y proseguirá hoy.

“Hoy -por ayer- comenzó la vacunación con el primer componente de esta vacuna al personal docente y no docente en actividad de los distintos niveles educativos de la ciudad de Clorinda”, manifestó el doctor Aníbal Gómez, ministro de la Comunidad a cargo de Desarrollo Humano.

Precisó que el operativo de vacunación se lleva a cabo en cinco establecimientos educativos: la EPEP Nº 21 “República del Paraguay”, la Escuela de Frontera Nº 17 “Manfredy de Hertelendy”, la EPEP Nº 492 “Maestra Sara Margarita Demestri”, la EPEP Nº 410 “Pte. Juan D. Perón” y la EPEP Nº 454 “Dominga Ayala de Duarte”.

Según refirió en la conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, hasta el mediodía de este martes se llevaban aplicadas 1277 dosis del primer componente.

“En la ciudad de Clorinda tenemos previsto vacunar a aproximadamente 2000 docentes –puntualizó-. Este miércoles se va a continuar con la inmunización en las mismas escuelas, así que les pedimos a los docentes que por algún motivo no pudieron concurrir a vacunarse que lo hagan”.

Señaló que “cada escuela posee un padrón que fue confeccionado por los directivos, así que los esperamos para completar la vacunación de la totalidad de los docentes de Clorinda”.

Avances

En ese marco, el funcionario reiteró que “posteriormente, serán inoculados los docentes y no docentes de la ciudad de Formosa, como así también los del Departamento Ramón Lista, Matacos y otras del Distrito Sanitario 1, que son zonas de mayor incidencia del virus”.

Luego se continuará con los que se encuentran en las demás localidades del territorio provincial.

Aclaró, a su vez, que “actualmente, no se reportan casos en el Distrito 1, pero en un momento allí se registró una cifra elevada de casos, por lo tanto, es oportuno prevenir mediante la inmunización”.

Jornada festiva

En ese sentido, el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, el licenciado Julio Arroyo, subrayó que “es un gusto poder estar en esta séptima jornada de vacunación contra el COVID-19 en Clorinda”.

Recordó que “el pasado domingo 21 de febrero comenzamos la inmunización de los adultos mayores y este martes felizmente iniciamos la vacunación del personal docente de los Niveles Inicial, Primario Secundario de esta ciudad”.

“Se trata de una jornada festiva, de alegría, para nosotros porque estamos llevando las vacunas para el personal docente”, puso de resalto.

Por su parte, la delegada zonal de Clorinda, la licenciada Feliciana Coronel, afirmó: “estamos muy emocionados por la gran concurrencia de docentes en este operativo de vacunación”.

“Quiero agradecer a las autoridades por esta oportunidad que nos da mucha tranquilidad para poder continuar con nuestra tarea educativa”, agregó.

Testimonios

Mirta Gauto, directora de la Escuela Nº 397, resaltó: “fui inmunizada, al igual que el equipo de docentes. Todo salió muy bien, así que arrancamos de la mejor forma el ciclo lectivo 2021 de manera virtual”.

En tanto, Antonia Beatriz Tobal, vicedirectora de la escuela mencionada, destacó que “la mayoría de nuestros docentes ya fueron vacunados”, por lo que agradeció al Gobierno provincial por “cuidarnos”.

“Ya me vacuné”, contó la profesora de folclore de la Escuela Nº 8 Ana Vázquez. “Agradezco al Gobierno provincial por tener en cuenta a los docentes, es importantísimo porque estamos a cargo de los alumnos”, completó finalmente.

