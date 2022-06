Clorinda: con más de 300 firmas docentes piden oficina de Auditoría para atender las licencias médicas

Compartir

Desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados presentaron un petitorio con más de 300 firmas solicitando a las autoridades de Auditoría Médica de la Provincia contar con personal permanente en Clorinda, así como una oficina que funcione en dicha ciudad dada la importante población docente de Clorinda y alrededores.

El secretario adjunto de Autoconvocados, Cristóbal Salinas explicó que este petitorio «refleja una necesidad que debe resolverse urgente; pues desde la creación de la Auditoría Médica en lugar de la Oficina de Reconocimientos Médicos los docentes en particular y los trabajadores en general debemos trasladarnos sí o sí a Capital para concretar la revisión médica y la aprobación o no de la licencia solicitada por el médico tratante. Esto genera otro gasto que se suma al tratamiento, pudiendo deteriorarse en ese traslado y contagiar a otros».

A su vez, aseguran que El petitorio contó con la adhesión de una mayoría importante de trabajadores de la educación. «Este petitorio es producto de la falta de atención de Auditoría Médica en Clorinda, además de considerar un avasallamiento a sus derechos al no contar con un lugar físico especifico y con la presencia de profesionales médicos de manera permanente, pues al momento de estar enfermos y necesitar licencia; no pueden acceder a ella por la lejanía de las oficinas y profesionales que constaten ese estado de salud dado que solo atienden en Formosa Capital».

Cristóbal Salina, acompañado por Gladys Ayala y Cristina Riveros entregaron el petitorio al propio jefe de auditoría Médica el doctor José Lugo a quien le expresaron «la necesidad de resolver de manera urgente la existencia de una oficina de auditoría en esa ciudad que se acerque al trabajador y trabajadora».

Asimismo, expresó Salina que para el Gremio de los Docentes Autoconvocados «la concurrencia a las oficinas de Auditoría Médica no es un mero trámite el que se realiza, sino que están en juego la salud y la vida de una persona, de un trabajador que se encuentra bajo un padecimiento. No se trata de una contienda entre un organismo del estado y un trabajador donde debería haber ganadores o perdedores. En realidad, deberíamos trabajar en conjunto para garantizar el bienestar y protección de cada docente en las aulas y por ende de mejora para los estudiantes».

