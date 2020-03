Clorinda: detuvieron a 80 personas por no acatar el aislamiento social, preventivo y obligatorio

Compartir

Linkedin Print

No se trata de una persecución sino que simplemente como está sucediendo en el resto de la provincia y el país se está dando cumplimiento al decreto de necesidad de urgencia del gobierno nacional que establece un aislamiento social, preventivo y obligatorio en busca de bajar el avance del coronavirus que ya está en la Argentina.

Con esto lo que se busca es desalentar el avance e intentar que de esa forma el avance viral sea más lento y no suceda lo que en países de Europa que son de primer mundo y que rápidamente se vieron desbordados por este virus está dejando sus secuelas con miles de infectados e incluso muertos.

Desde el anuncio del Presidente Alberto Fernández las medidas son más estrictas en todo el país y era lo que se esperaba aunque aún así existen muchos que no catan las medidas, ante eso aquí en la ciudad se encuentra trabajando la gente de la Gendarmería Nacional en la zona fronteriza y dentro de la ciudad lo hacen la Policía de la Provincia de Formosa de forma conjunta con personal de la Municipalidad de Clorinda, principalmente de la Dirección de Inspección Urbana.

En lo que fueron las jornada de sábado y domingo detuvieron a unas 80 personas por no poder justificar su permanencia en la vía publica, recordemos que existen personas exceptuadas que por cuestiones laborales deben estar cumpliendo sus actividades y ellas están contempladas e incluso existe un formulario que deben tener para la circulación en la vía publica, estas personas detenidas no la tenían y no podían justificar su permanencia por lo cual fueron trasladados a sede policial.

En la noche del sábado habían decenas de controles fijos en la ciudad, distribuidos en la zona centro y también en los barrios, pero existían otros que iban recorriendo la ciudad y verificando casos de denuncias que manifestaban aglomeración de personas, un caso se dio en el Porteño Norte donde un local que trabajaba como Pool se encontraba en plena actividad y si bien lo hacían con persianas abajo si estaba abierto y había gente en el lugar por lo que de forma inmediata al arribar personal policial y de urbana municipal procedieron a notificar de la falta que estaba incurriendo al encargado del local y posteriormente tras los pasos legales se procedió a la clausura de dicho local de entretenimientos. Fuente: Clorinda al Día.