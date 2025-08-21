Clorinda: detuvieron a dos hombres por diferentes delitos y recuperaron bienes

Efectivos de la brigada de investigación del Comando Patrulla de Seguridad Urbana detuvieron a dos sujetos involucrados en causas judiciales y recuperaron una notebook, un lavarropas, utensilios de cocina, entre otros objetos denunciados como sustraídos en Clorinda.

El primer procedimiento se concretó días atrás, alrededor de las 9:00 horas, cuando los policías investigaban un robo ocurrido en un establecimiento educativo ubicado por calle Paraguay casi Sarmiento.

Durante ese trabajo, en la avenida Costanera y Corrientes del barrio Centro detuvieron a un hombre de 31 años y secuestraron una notebook que interesaba en la causa.

Después recorrían un sector ubicado en el barrio 25 de Mayo, cuando hallaron entre las malezas un lavarropas y tres ollas que interesaban en una causa judicial por “Robo”.

El último caso ocurrió en calle 12 de Octubre, entre avenida San Martín y calle Sarmiento, donde identificaron a un sujeto de 29 años.

Mediante la verificación de sus datos, a través de la base de antecedentes penales de la Dirección General de Informática Policial, establecieron que registraba pedido de captura vigente en una causa por “Hurto calificado”.

En todos los casos, detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde todo quedó a disposición de la Justicia provincial.