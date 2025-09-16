Clorinda: detuvieron a dos sujetos con pedidos de captura en distintos procedimientos

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a dos hombres, uno con pedido de captura por una causa judicial de “hurto” en la provincia de Santa Cruz, y otro imputado en cuatro causas judiciales vinculadas a hechos de violencia de género.

El primer procedimiento se realizó cuando integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas, Clorinda, efectuaban recorridas preventivas por calles internas del barrio 25 de Mayo.

Durante esa actividad, identificaron a un hombre de 25 años y, al verificar sus datos con la Dirección General de Informática, se estableció que tenía un pedido de captura vigente por una causa judicial de “hurto” con intervención del Juzgado de Instrucción y del Menor N° 1 de El Calafate.

La segunda intervención fue llevada a cabo por efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana de la Unidad Regional Tres, quienes aprehendieron a un hombre de 48 años imputado en cuatro causas judiciales relacionadas con violencia de género.

El procedimiento se concretó el lunes último, alrededor de las 12:10 horas, en la intersección de la avenida 9 de Julio y Cortada de la ciudad de Clorinda.

El hombre estaba vinculado a causas judiciales por “amenaza y desobediencia judicial en contexto de violencia de género” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

En ambos casos, los detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.