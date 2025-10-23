Clorinda: dos niños fueron hospitalizados tras la presunta ingesta de estupefacientes

Dos menores de 4 y 6 años fueron internados en el hospital de la ciudad de Clorinda, luego de presentar alteración psicomotriz por la presunta ingesta de estupefacientes en una vivienda del barrio El Porteño. Ambos se encuentran fuera de peligro bajo observación médica.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 14:00 horas, cuando efectivos del Destacamento El Porteño tomaron conocimiento del ingreso de una niña de 4 años al hospital local. Según el relato de su madre, momentos antes se encontraba en la casa de una vecina junto a su hija, quien manifestó sentirse mareada y sin fuerzas, motivo por el cual fue trasladada de inmediato al nosocomio.

Horas más tarde, cerca de las 19:40, ingresó otro menor de 6 años, vecino del mismo barrio, con síntomas similares a los de la niña. Ambos fueron asistidos por el personal médico, que confirmó que presentaban signos de alteración psicomotriz, quedando internados para su observación y evolución clínica.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Menores Subrogante, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien impartió las directivas para el procedimiento. También intervino la Línea 102 de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de la Comunidad.

A raíz de lo ocurrido, se iniciaron las diligencias procesales correspondientes y se abrió un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial, a fin de determinar las circunstancias que derivaron en la presunta exposición de los menores a sustancias prohibidas.