Clorinda: encañonó a un policía con un revólver, gatilló dos veces pero el proyectil no salió y lo detuvieron

El conductor de una moto, de 19 años, apuntó con un revólver a un efectivo de la policía en el barrio 25 de Mayo de Clorinda, gatilló dos veces pero el disparo no salió, razón por la cual fue detenido luego de reaccionar de manera violenta y lesionar a un agente,

El llamativo suceso se produjo el martes último a las 15:30 horas, cuando efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico Policial Clorinda y la Brigada de Investigaciones fueron al auxilio de vecinos que solicitaron presencia policial en el kilómetro 1 ½ ante la presencia de dos sujetos que efectuaban disparos con arma de fuego.

En el lugar no encontraron a persona alguna, tomando la decisión de dispersarse para realizar una recorrida más exhaustiva en el sector.

Ese trabajo permitió que a unos 100 metros de la barrera se encuentren con dos sujetos en una motocicleta Motomel Skua 150 cilindradas, quienes al advertir la presencia policial se dieron a la fuga.

En un momento dado, el rodado se detuvo y el acompañante descendió y se dio a la fuga hacia una zona de monte; mientras que el conductor bajó del rodado, sacó de su cintura un revólver, apuntó y gatilló dos veces.

Por fortuna para el policía, el proyectil no salió, produciéndose un forcejeo con el agente de la fuerza para despojarlo del arma, quien resultó lesionado ante la tenaz resistencia con golpes de puño y patadas.

Finalmente logró despojarlo del arma y reducirlo, para luego colocarle las esposas por razones de seguridad.

Con testigos y personal de la Delegación Policía Científica, bajo las formalidades legales, se documentó la escena del hecho a través de fotografías, se secuestró un revólver cromado calibre 22 largo que tenía en sus alveolos seis cartuchos del mismo calibre, dos de ellos percutidos, poco más de 23.000 pesos y 50.000 guaraníes, un teléfono, una caja de papel de seda, un teléfono celular, una bolsa con tres latas de cerveza y el rodado en el que se desplazaba.

El detenido de 19 años y los secuestros fueron trasladados a COSIV. El agente fue examinado por el médico e instó acción penal por las lesiones sufridas.

Por el caso, se inició una causa judicial caratulada “Tentativa de Homicidio, Infracción Artículo 189 Bis e Infracción artículo 205 del Código Penal Argentino”, con intervención de la justicia en turno de Clorinda.

