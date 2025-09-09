Clorinda: encontraron dos granadas en el barrio Libertad y a la vera del río Pilcomayo

Momentos de preocupación se vivieron este domingo en el barrio Libertad de la ciudad de Clorinda, cuando la Policía de la Provincia de Formosa secuestró dos granadas halladas en distintas circunstancias, una en una vivienda y otra en inmediaciones del río Pilcomayo.

Todo comenzó alrededor de las 19.45 horas, cuando vecinos alertaron a la línea de emergencias 911 sobre la presencia de un artefacto sospechoso en una casa ubicada sobre la calle Los Andes. Hasta allí acudieron efectivos del Destacamento de Bomberos, quienes rápidamente cercaron la zona para resguardar a las familias del sector.

La propietaria del inmueble explicó que su hijo de 14 años había estado jugando cerca del río Pilcomayo, donde encontró el artefacto sin saber de qué se trataba, y lo llevó hasta su casa.

Minutos después, otro vecino informó el hallazgo de una segunda granada en la misma ribera, lo que reforzó la preocupación en toda la comunidad. En ambos casos, los explosivos estaban con sus dispositivos de seguridad, lo que evitó un riesgo mayor.

La jueza de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. Mariela Isabel Portales, ordenó el procedimiento, que fue ejecutado con intervención de la Brigada Explosiva del Cuerpo Central de Bomberos. Este lunes, personal especializado realizó una inspección en la zona para descartar la presencia de otros elementos bélicos, sin resultados positivos.

La Policía Científica y la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera trabajaron en la documentación del caso. Mientras tanto, los artefactos quedaron bajo resguardo, y la Justicia provincial investiga su procedencia.

El hallazgo causó inquietud entre los vecinos, que destacaron la rápida respuesta policial, aunque pidieron reforzar la seguridad en los sectores más próximos al río.