El gerente de la cooperativa de provisión y servicios públicos de Clorinda, Enrique Alegre habló acerca del inconveniente que genera el faltante de combustibles en el abastecimiento de garrafas.

Alegre comenzó diciendo “desde la semana pasada que no tenemos productos, nuestro proveedor ya nos comunicó que tiene los camiones parados porque no tienen gasoil y no pueden llegar a Clorinda ni abastecer a las zonas en las que se hace cobertura de gas”.

Hay camiones que están parados en la ruta y no pueden llegar a la planta porque les falta gasoil, añadió.

“El gas debe llegar a Bahía Blanca, son muchos kilómetros los que debe hacer y ya nos han dicho que no nos van a poder traer hasta la semana que viene las garrafas”, señaló.

“Nosotros compramos por semana 1000 garrafas por semana. Todas las demás empresas que también se encargan de la provisión de gas también están teniendo inconvenientes”, manifestó.

“Hacemos un trabajo domiciliario para que las garrafas queden en Clorinda porque el gas en Paraguay cuesta unos 4 mil pesos”, cerró.

