Clorinda: GN incautó vehículo con mercadería de contrabando en paso no habilitado

Fue cuando personal de la Fuerza realizaba controles por un paso no habilitado conocido como “Manuel”, en la ciudad de Clorinda. Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de AFIP-DGA, delegación Clorinda.

El sábado, en horas de la tarde, efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda”, se desplazaban por la barrera de contención hídrica, un paso no habilitado conocido como “Manuel”, cuando procedieron a controlar un vehículo Ford F100, conducido por un hombre de nacionalidad argentina.

Al momento del registro del rodado, los uniformados detectaron mercadería del rubro “repuestos y herramientas”, una impresora Heidelberg GTO 32X46 (usada) junto con accesorios. La misma no contaba con ninguna documentación respaldatoria.

Seguidamente, los gendarmes llevaron a cabo la incautación de todos los elementos hallados por encontrarse en infracción a la Ley N° 22.415 del Código aduanero. La mercadería en cuestión cuyo avalúo asciende a 450.000 pesos argentinos, quedó a disposición de la AFIP-DGA, delegación Clorinda.

