Clorinda: hallaron el cuerpo de un hombre sin vida en barrio San Miguel

La Policía intervino en la investigación judicial del hallazgo de un sexagenario sin vida en un inmueble del barrio San Miguel de la segunda ciudad. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y los resultados de la autopsia arrojaron que falleció producto de un paro cardiorespiratorio no traumático muerte súbita.

Todo surgió alrededor de las 14.30 horas de ayer cuando se tomó conocimiento a través del llamado de un vecino a la línea de emergencia sobre el fuerte olor nauseabundo que emanaba de la casa del vecino ubicado en el barrio San Miguel de Clorinda, donde presumiblemente se encontraba sin vida.

Por tal motivo en forma inmediata, personal de la Comisaria “Oficial Subinspector Idelfonso Vera” concurrieron al sitio donde al llegar constataron la veracidad de lo anoticiado, hallando al hombre de 77 años en la cama sin signos vitales y en estado de descomposición.

Del hecho se informó al Juez de turno y Fiscal, disponiendo el magistrado la documentación en la escena del hecho con intervención de los peritos de la Policía Científica.

En el lugar no se encontraron signos de violencia, en tanto que el cuerpo del hombre fue retirado por el personal del Cuerpo de Bomberos y una vez realizada la autopsia el médico forense determinó que falleció producto de un para cardiorespiratorio no traumático muerte súbita, iniciándose en la sede policial el expediente judicial correspondiente.

