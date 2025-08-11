Clorinda: investigan incendio intencional en un local de bebidas tras un robo

Un incendio de origen intencional destruyó parte de un local de venta de bebidas en la ciudad de Clorinda durante la madrugada del domingo. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Paraguay y Sarmiento y es investigado como un presunto robo seguido de incendio.

La alerta fue recibida a través de la línea de emergencias ECO 911, lo que activó la intervención inmediata de efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera y del Destacamento de Bomberos. Al arribar al lugar, las fuerzas debieron forzar la puerta principal del establecimiento para ingresar, logrando sofocar las llamas que ya se habían generalizado en el interior del depósito.

A pesar de los importantes daños materiales, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, durante la inspección posterior al siniestro, se constató que el incendio no fue accidental. Los autores del hecho habrían ingresado al inmueble levantando y cortando chapas desde un sector sanitario, provocando gran desorden en la oficina administrativa.

Del lugar, los desconocidos se llevaron un equipo DVR que contenía el sistema de cámaras de seguridad del local, además de dinero en efectivo. Bomberos confirmó que el fuego fue provocado de manera deliberada.

La Policía trabaja en la recolección de pruebas y análisis de los alrededores con el objetivo de identificar y detener a los responsables del ataque. La investigación continúa bajo intervención judicial.