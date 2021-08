Clorinda: La Policía detectó el ingreso ilegal de un brasileño desde la República del Paraguay

Compartir

Efectivos Policiales de la Unidad Regional Tres de la ciudad de Clorinda demoraron a un hombre de nacionalidad Brasilera que ingresó por paso fronterizo no autorizado desde la República del Paraguay. En el nosocomio local se realizó el hisopado y test rápido que arrojó resultado negativo para luego ser alojado en un Centro de Aislamiento Sanitario de la segunda ciudad.

En el marco del operativo sanitario de prevención y cuidado de la salud, la Policía continúa con el despliegue de un importante número de efectivos en zonas ribereñas, con especial énfasis en la localidad de Clorinda, a fin de evitar el ingreso de personas por pasos fronterizos no autorizados, quienes ponen en riesgo el estatus sanitario de la provincia.

En este sentido, en un operativo conjunto entre los efectivos del puesto Sanitario Policial ubicado sobre la ruta Nacional N° 86 y el Comando Radioeléctrico Policial identificaron a una persona extranjera que caminaba por la banquina de la citada ruta saliendo de la ciudad de Clorinda frente al barrio San Francisco.

Tras solicitársele sus datos personales se logró saber que se trataba de un hombre de 25 años de nacionalidad Brasileña que habría ingresado por pasos fronterizos no autorizados desde la república del Paraguay, presumiblemente por el sector de barrera de la avenida San Martín.

Al no poseer documentaciones que justifiquen su ingreso a la república Argentina, se activó el protocolo sanitario Covid-19, siendo esta persona trasladadas hasta el Hospital de Clorinda donde se realizó el hisopado para el test rápido el cual arrojó resultado negativo, trasladado posteriormente al Centro de Aislamiento Sanitario 12 de Octubre de la segunda ciudad, previa notificación legal por parte de los efectivos de la Subcomisaria Primero de Mayo con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Clorinda.

