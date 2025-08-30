Clorinda: la Policía fortaleció acciones preventivas a través de una serie de operativos

Efectivos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona Uno desplegaron diversos operativos de seguridad en distintos sectores del barrio Itatí, a fin de desalentar la comisión de hechos delictivos y mantener el vínculo de cercanía con los vecinos.

Afianzar las relaciones con los integrantes de la comunidad constituye uno de los ejes en el que se sustenta el accionar de la Policía.

Desde el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a través de la Policía Provincial, se establecieron pautas vinculadas al fortalecimiento de la seguridad pública en todo el territorio provincial, lo que comprende diversas aristas, entre ellas, la relacionada con las visitas a los vecinos.

Estos operativos tiene como objetivo identificar inquietudes en la comunidad y propiciar soluciones sostenibles, mejorar la sensación de seguridad en la población, incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad con respecto a la intervención policial, incorporar a los vecinos, mediante su participación en diversas iniciativas que permitan prevenir de forma más efectiva la comisión de delitos, incluido mejorar el control social sobre la actuación policial.

Como resultado de estos procedimientos, se demoraron a tres sujetos en averiguación de sus antecedentes y a los fines contravencionales por alterar la tranquilidad y el orden público.

La seguridad es una construcción colectiva y conjunta entre el Estado y la sociedad y por eso la Policía promueve al trabajo preventivo y el acercamiento a la comunidad, previéndose más visitas a vecinos de otros barrios de la ciudad de Clorinda, en el transcurso de la semana.