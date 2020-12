Clorinda: La Policía secuestró carne y pollo trasladados en automóviles por incumplir las disposiciones vigentes

Compartir

Durante un operativo en el barrio El Porteño de Clorinda, detectaron dos automóviles que trasladaban carne y pollos sin respetar la cadena de frío y otras disposiciones vigentes para el traslado de productos alimenticios.

El procedimiento se registró alrededor de las 13 horas del viernes último, en circunstancias que efectivos del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) realizaban tareas preventivas en sectores fronterizos del barrio El Porteño.

Durante esas acciones de protección y control detectaron la circulación de dos automóviles Volkswagen -un Gol y un Surán- sobre la avenida Misioneros Franciscanos, frente al centro de Salud, procediéndose a la identificación de los conductores; uno de ellos no tenía ninguna documentación del vehículo ni licencia de conducir.

Durante el trabajo policial observaron que uno de los vehículos transportaba carne vacuna en bolsas, en tanto el otro tenía varias cajas de pollo.

Se le solicitó a los conductores las documentaciones exigidas por la ley para el transporte de producto cárnico, expresando ambos que no tenían forma de justificar la procedencia de los productos con la factura correspondiente, teniendo en cuenta además que no se respetaba la cadena de frío, se solicitó la presencia del personal de esa jurisdicción para realizar las diligencias correspondientes.

Ante la irregularidad, efectivos del Destacamento El Porteño, con la colaboración del personal de la Unidad Regional Tres, se procedió al secuestro de los alimentos, iniciándose al respecto causa contravencionales con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Clorinda, quien ordenó que los alimentos sean depositados en una cámara frigorífica de un reconocido comercio del barrio El Porteño, para mantener la cadena de frio, encontrados todo a disposición de la Justicia.

