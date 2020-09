Clorinda: organización social junto a vecinos cortan RN 11 para pedir que se levante el bloqueo

Compartir

Ayer, el Movimiento “Darío Santillán” y vecinos de la ciudad de Clorinda comenzaron una protesta para reclamar que se levante el bloqueo; además de realizar una marcha procedieron a cortar la ruta nacional 11, a metros del control de Gendarmería Nacional “Fermín Rolón”. Según pudo saber el Grupo de Medios TVO, unas 2000 personas se habrían congregado en el lugar. Asimismo, vale resaltar que misma medida se desarrolló en esta capital en apoyo a los clorindenses.

La protesta en la Segunda Ciudad, estuvo encabezada por la referente del movimiento social Marta Mendoza, quien en contacto con el Grupo de Medios TVO dijo que “representamos a los clorindenses cansados del bloqueo”.

“Cortamos la Ruta 11 porque esto ya no da para más, estamos como 3 mil personas en la calle que no son de la organización, son vecinos de Clorinda que se han sumado a este reclamo que por parte de quienes deberían darnos una respuesta no nos están dando, nosotros hemos tratado de dialogar, de buscar por las buenas una solución a esta situación de bloqueo pero la verdad es que no hay respuestas, acá lo que debería reforzarse tienen que ser la frontera y las barreras”, señaló.

“Acá hay tres fuerzas: la Gendarmería Nacional, la Policía Montada y Prefectura y no pueden contener una barrera entonces qué hacen, nos bloquean a nosotros, de 2500 hisopados que se hicieron en Clorinda ni el 1% dio positivo”, denunció.

“Porqué nos bloquean y nos discriminan, la gente que tiene turnos médicos tiene que ir a Formosa a hacer algún tratamiento y no los están atendiendo”, aseveró Mendoza.

Lanzó seguidamente que “si el Gobierno provincial toma la responsabilidad de cuidar a su gente lo que tendría que hacer es reforzar la barrera, no dividirnos a nosotros generando discriminación entre los formoseños y que nos bloqueen en nuestra ciudad”.

“Nos bloquean, dejándonos en un pozo encerrados de todos lados, pero sin embargo ingresa la gente del otro lado. Nosotros vemos como se pasan del otro lado a comprar siendo que a nosotros nos encierran en nuestra propia ciudad”, dijo indignada.

“Como ciudadanos necesitamos continuar circulando, seguir desarrollando nuestra economía, lo poco que ahora tenemos, vamos de mal a peor. No queremos poner en riesgo la salud de nuestros compañeros, pero llega un momento en que nos sentimos burlados porque no hay diálogo, nadie puede decir que no busqué un diálogo porque lo hice a través de todos los medios. Lamentablemente tuvimos que unirnos y salir, sabemos que hay un riesgo, pero si no salimos a manifestarnos con estas medidas nos van a matar de hambre”, agregó la dirigente social.

De la misma forma, clarificó que la medida de fuerza será por tiempo indeterminado ya que “nos vamos a quedar en la ruta hasta que tengamos una respuesta; por acá no va a pasar nadie a menos que sea emergencia. La situación no da para más por eso hacemos esto”.

Presencia Qom

Vale decir que también se sumaron a la medida de fuerza, integrantes de la Comunidad Qom y Toba de la localidad quienes antes de proceder a apostarse en la ruta se acercaron a la Municipalidad local para tratar de dialogar con el intendente Manuel Celauro. “Vamos a la ruta porque quisimos hablar con el Intendente y no dio la cara, cerró la Municipalidad con candado y custodia policial. Ya no aguantamos más la situación necesitamos ayuda del Estado, Celauro en todo este tiempo de cuarentena jamás apareció en nuestra comunidad”, confió Adolfo Nigodik, referente local de un grupo de originarios.

Formosa capital

Por otro lado, después de las 14 horas, en esta capital integrantes del Frente Darío Santillán y Somos Barrios de Pie se movilizaron en solidaridad con “los compañeros”; los mismos realizaron un banderazo en ruta nacional 11, en la intersección con avenida Los Constituyentes. Eran alrededor de 150 personas.

“Nos concentramos frente a la Comisaría Séptima con los compañeros del Movimiento Darío Santillán para mostrar nuestro apoyo a la gente de Clorinda”, sostuvo Sergio Sánchez del movimiento Somos Barrios de Pie.

El mismo aclaró que no cortaron la ruta, sino que llevaron adelante un banderazo para “repudiar lo que está pasando en la Segunda Ciudad, más aún en la frontera porque nosotros sabemos que hay gente de Paraguay que pasa hacia Clorinda como si nada”.