Clorinda se prepara para elegir intendente: capacitaciones, despliegue de urnas y escrutinios

A pocos días de las elecciones municipales, el Tribunal Electoral Permanente de Formosa anunció una serie de actividades clave en Clorinda de cara a los comicios del próximo domingo 13 de abril, donde se elegirá al nuevo jefe comunal.

Según informaron oficialmente, este miércoles 9 de abril se dictarán los cursos de capacitación obligatorios para Delegados Electorales y Autoridades de Mesa. Las jornadas se realizarán en dos turnos, a las 9:30 y 15:00 horas, en el SUM de la EPEP N° 21, ubicado sobre Calle Paraguay 1200, en pleno centro de Clorinda.

Pero eso no es todo. El jueves 10, a las 10:30 horas, está prevista una presentación informativa sobre el operativo de seguridad y logística electoral, que incluye los lugares de guarda de urnas, su custodia a cargo del Comando Electoral y todo el circuito de despliegue y repliegue de materiales. Media hora más tarde, a las 11:00, se dará a conocer el software oficial que se utilizará tanto en el escrutinio provisorio como en el definitivo. Ambas actividades se desarrollarán en la sede del Tribunal Electoral Permanente, en Av. 9 de Julio 1301.

En tanto, el mismo domingo de la elección, a partir de las 20:45 horas, se realizará en el SUM de la EPEP N° 21 la activación del sistema en “Punto Cero” para dar inicio al escrutinio provisorio. Este procedimiento es clave para garantizar la transparencia del proceso. El escrutinio definitivo, por su parte, fue agendado para el jueves 17 de abril a las 7:00 de la mañana, en el mismo lugar.

Con este cronograma, las autoridades electorales buscan asegurar un proceso ordenado, transparente y eficiente, en una elección que definirá el rumbo político de Clorinda para los próximos años.

El comunicado

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de cursar invitación para asistir: 10) a los Cursos de Capacitación destinados a los Delegados Electorales y Autoridades de Mesa que se llevarán a cabo el día Miércoles 09 de Abril de 2025 en el horario de 09:30 y 15:00 horas, respectivamente, en el SUM de la EPEP N° 21 sito en la Calle Paraguay No 1.200 de la Ciudad de Clorinda. 20) A la presentación informativa de los lugares de guarda de Urnas con la custodia del Comando Electoral, la transmisión de datos y la trazabilidad del despliegue y repliegue de las Urnas y documentaciones para los Comicios del próximo 13 de Abril de 2025, que se realizará el día jueves 10 del corriente mes y año a las 10:30 horas; y a las 11:00 horas a la presentación del Software a ser utilizado para los Escrutinios Provisorio y Definitivo del Comicio del 13 de Abril de 2025, ambas actividades se llevarán a cabo en el Edificio de este Tribunal Electoral Permanente sito en Avda. 9 de Julio 1.301 de esta ciudad; 3°) El día domingo 13 de Abril de 2025 a partir de las 20:45 horas, en el Centro de Operaciones Electorales ubicado en el SUM de la EPEP No 21 sito en la Calle Paraguay No 1.200 de la Ciudad de Clorinda, se realizará la puesta en «PUNTO CERO» del sistema informático para el Escrutinio Provisorio correspondiente a la Elección de Intendente para la Ciudad de Clorinda. En el mismo lugar el día jueves 17 de Abril de 2025 a partir de las 07:00 horas se realizará el Escrutinio Definitivo.