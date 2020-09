Clorinda sigue bloqueada a pesar de reclamos de Celauro y comerciantes

Compartir

Linkedin Print

CLORINDA(C).- Ante los casos positivos, doce oriundos de Clorinda, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, resolvió e informó en el parte diario de ayer, que la segunda ciudad provincial continuará bloqueada, ésta vez no se aclaró por el tiempo que continuará la medida que se adoptó el pasado 30 de agosto, y que con el correr de los días ha generado polémicas, a partir de las expresiones del intendente Manuel Celauro cuestionando las decisiones que se adoptan para bloquear a Clorinda.

Tras conocerse la novedad, ya comenzaron los comentarios sobre la decisión de que la segunda ciudad provincial siga bloqueada, al cierre de la edición el gobierno municipal no emitió comunicado alguno, recordando que desde que comenzó la pandemia, el ejecutivo comunal no se involucró en la tarea preventiva, mas bien todo pasaba por la coordinación distrital de salud a cargo del doctor Nelson Gutiérrez, y con el acompañamiento permanente de la Unidad Regional Tres, de la Policía de la Provincia, cuando la situación se complicó, y aparecieron dos casos positivos en el barrio El Porteño Norte, ya con cuatro meses de pandemia, recién hubo presencia activa de la comuna con la conformación del Consejo de Atención de la Emergencia Municipal.

Desde la decisión de vallar la ciudad completa con la aparición de siete casos en 48 horas, el jefe comunal, hombre de familia de actividad comercial desde hace décadas, con fuerte apoyo del sector de venta mayorista, comenzó a cambiar de opinión sobre las decisiones del Consejo desde la capital.

Movilización de Santillán

En la jornada de ayer, unas cincuenta personas del Movimiento Darío Santillán se movilizaron protestando por el bloqueo, se originó polémicas porque la líder del movimiento, Marta Mendoza había hecho una publicación con términos fuertes a través de redes sociales, sabido es que la entidad reúne a una cinco mil personas en Clorinda, “no se puede seguir con esta situación”, expresó la mencionada, quien dijo que ahora no se hace polémicas, ni se mete la política, se trata de Clorinda, “queremos ayudar al intendente Celauro a salir de ésta situación de bloqueo”, acotó, la protesta fue pasiva, luego cada uno de los manifestantes regresó a sus casas.

Fleteros

A la protesta del Movimiento Darío Santillán, se sumaron el sector de los taxifleteros, quienes han sido muy golpeados en su actividad laboral, uno de los sectores que no puede volver a trabajar como lo hacían, y la demora de las llegadas de las mercaderías a la ciudad los perjudica aún más; unos treinta fleteros se plegaron a la medida de protesta pacífica.

Cuestionamientos

del comercio

El sector comercial de Clorinda, que tiene dispares opiniones por la actualidad, unos dicen que la pandemia los afectó notoriamente (mayoristas), mientras que otros al estar cerrada la frontera con Paraguay, y como las personas no pueden ir a Nanawa a realizar sus compras, todo ese sistema de inversión se vuelca en Clorinda, pero se argumenta desde los dos sectores que la situación del vallado los perjudica y se producen demoras para el abastecimiento.