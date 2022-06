Clorinda tiene su representante para la elección de Reina de la Provincialización

Compartir

CLORINDA (Corresponsal).- El próximo lunes se estará realizando la elección de Miss Provincialización donde se presentaran las representantes de cada una de las localidades de la provincia de Formosa, en esta ocasión, la segunda ciudad de la provincia estará representada por Tamara Florencia Arce.

El viernes por la mañana, Miss Clorinda Alejandra Paredes y el Director de Ceremonial y Protocolo quien será la representante de Clorinda.

Por cuestiones personales, quien al día de hoy aún es la soberana de nuestra ciudad, Alejandra Paredes, no podrá estar y por mejores puntuaciones quien debe tomar su lugar es la señorita Tamara Florencia Arce quien se mostró muy contenta por esta hermosa experiencia.

“Estoy estudiando profesorado en artes visuales y este mes concluye mi año, es un orgullo representar a Clorinda, me entere de esta novedad el día jueves y realmente me sorprendió gratamente, ya estamos con todos los preparativos, es un compromiso grande y una experiencia única, este fin de semana va ser todo muy agitado con los detalles y la preparación general para asumir este compromiso que lo hago con muchas ganas” expresó Tamara Florencia Arce.

