Clorinda: Un grupo de 26 personas que fueron seleccionadas para ingresar a trabajar el 10 de mayo del 2022 en Aduanas reclaman el ingreso de 5 personas ajenas a su grupo que está en lista de espera hace 7 meses.

“Nos llegó un correo de felicitación que decía que no teníamos que estar en relación de dependencia, o independientemente. Yo trabajaba en el registro de automotor hace 5 años” comento Belén, una de las seleccionadas

“El 9 de mayo nos llega una notificación donde nos avisan que por falta de presupuesto no van a incorporar gente, en junio ingresó un grupo de gente y nos dijeron que lo iban a ir haciendo por tanda” continuó.

“Ya para diciembre nos enteramos que ingresaron 5 chicos ajenas al grupo que estaban en lista de espera que no estuvieron en el proceso, estas personas no respetaron el cupo” finalizó Belén.