Clorinda: un hombre falleció al caer de su motocicleta

Compartir

Linkedin Print

Un hombre que circulaba en su motocicleta de 110 cilindradas por la avenida 25 de Mayo y San Martín de la ciudad de Clorinda, perdió el control de su rodado, cayó a la cinta asfáltica y pese al esfuerzo del personal del SIPEC y los doctores falleció en el Hospital de esa localidad.

Este domingo alrededor de las 19:00 horas, efectivos de la Comisaría O.S.I.V de la ciudad de Clorinda, tomaron intervención en el siniestro vial.

Al llegar al lugar, vieron a un hombre mayor de edad, tirado sobre la cinta asfáltica y sobre sus piernas una motocicleta marca Motomel, sin casco protector y con gran pérdida de sangre en el sector de la cabeza.

En forma rápida llegó el personal del SIPEC, que trasladó a la víctima hasta el nosocomio local para su mejor atención.

Minutos después, los efectivos policiales tomaron conocimiento por parte del personal del nosocomio que la víctima había fallecido.

En el lugar del hecho, efectivos de la Policía Científica realizaron trabajos inherentes a sus funciones donde constataron rastros de caída y arrastre en la calzada, no observándose en la motocicleta signos de roce o contacto que determine la participación de otro rodado en el siniestro.

Al no establecer la identidad de la víctima, que estaba sin documentación, entablaron comunicación con un conocido de la víctima, y confirmó que era de nacionalidad chilena y que no tenía familiares.

Los efectivos de la Comisaría O.S.I.V, continuaron con la investigación a fin de establecer los datos filiatorios y el domicilio del mismo, logrando entrevistarse con el propietario de un complejo de alquileres donde vivía la víctima, quien refirió que el mismo se trataba de Cristian Rodrigo Pavés Guajardo, chileno de 53 años.

Por último, el médico informó que la causal de la muerte fue: “Shock Hipovolémico Absoluto, Paro Cardiorespiratorio, Herida Traumática Pierna Derecha Vasculopatía Periférica”.

Compartir

Linkedin Print