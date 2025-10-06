Clorinda: un hombre fue asesinado de una puñalada y la Policía detuvo al presunto autor cuando intentaba huir al Paraguay

Un hombre de 41 años murió este sábado en el Hospital Cruz Felipe Arnedo de Clorinda, luego de recibir una mortal herida con un arma blanca durante una violenta agresión ocurrida en la intersección de las calles Corrientes y Barrera, en la Segunda Ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 15:00 horas del sábado último, cuando efectivos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona 2 acudieron al lugar tras un llamado de emergencia. Allí encontraron a la víctima tendida en la vía pública con una profunda herida en el tórax.

El personal de salud que arribó minutos después trasladó de urgencia al herido hasta el nosocomio local, donde pese al esfuerzo del equipo médico, falleció. Fue identificado como Carlos Domínguez, de 41 años.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el agresor habría apuñalado a la víctima en medio de una discusión y luego intentó escapar hacia el país vecino.

La jueza de turno de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. Isabel Portales, fue informada de lo sucedido y dispuso las diligencias correspondientes.

Con un rápido despliegue, los efectivos policiales montaron un operativo en la zona y lograron detener a un hombre de 35 años en inmediaciones de las calles Jujuy y Barrera, justo cuando se preparaba para cruzar al Paraguay.

Posteriormente, el personal de la Delegación de Policía Científica Clorinda realizó las tareas periciales en la escena del crimen, hallando en las cercanías el arma blanca utilizada en el ataque.

Tras las actuaciones del forense judicial, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para las exequias.

El detenido fue notificado de su situación legal por el delito de “Homicidio”, y quedó a disposición de la Justicia, que continúa con la investigación para esclarecer totalmente el hecho.