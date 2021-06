Clorinda: vacunan hoy hasta la clase 1983 y grupos de riesgo hasta los 18 años

Compartir

Asimismo, se completará los esquemas de inoculación a docentes de las Delegaciones Zonales de María Cristina, Ramón Lista (El Potrillo) y Matacos que hayan recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm.

De cara a una nueva jornada de vacunación en la ciudad de Clorinda, que se llevará a cabo este miércoles 23, el doctor Daniel González, responsable del Distrito Sanitario XII, brindó precisiones al respecto.

En ese sentido, el nuevo operativo estará destinado a las personas residentes en la segunda ciudad de las clases 1977 a 1983; además, se tiene previsto también alcanzar con la primera dosis a quienes integren los grupos de riesgo comprendiendo clases 1984 a 2003.

“En términos de salud, realmente será una nueva jornada festiva, en el marco de la gran estrategia sanitaria que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano”, destacó el médico.

Indicó el profesional que cinco serán los establecimientos habilitados como sedes de la campaña. Según lo diagramado, a la EPEP N° 21 “República Del Paraguay”, deberán concurrir las personas nacidas en el año 1977.

A la EPEP Nº 397 “Brigadier General Juan Manuel de Rosas”, quienes sean de la clase 1978. En tanto, a la EPEP N° 492 “Sara M. de Demestri”, de 1979.

Mientras que, la EPEP N° 454 “Dominga Ayala de Duarte” recibirá a las personas comprendidas en las clases 1980 y 1981. Por último, la EPEP de Frontera Nº 17 “Manfredi de Hertelendy”, a las clases 1982 y 1983.

Dichas instituciones, agregó, “siempre estuvieron afectadas a estas acciones, por lo que agradecemos al Ministerio de Cultura y Educación por el acompañamiento permanente”.

Los operativos sanitarios comenzarán a las 8 horas y se extenderán en cada una de las sedes antes mencionadas hasta las 13. En ese orden, les solicitó a las personas beneficiarias concurrir con su DNI y el barbijo bien colocado.

Asimismo, teniendo en cuenta que también se estará ampliando la cobertura de la vacuna a quienes integren los grupos de riesgo nacidos en los años 1984 a 2003 residentes en la segunda ciudad, el profesional especificó lo que refiere a la registración virtual.

“En particular para esos casos, el Gobierno de Formosa habilitó un portal oficial para el registro virtual que se realiza de manera individual. En el mismo se deben rellenar los datos que se les solicitarán y se debe anexar en un formato PDF la historia clínica que avale toda la información suministrada por el postulante. Luego, una vez que eso impacte en el sistema online, quedará registrado”, pormenorizó.

Aclaró que la idea de un registro digitalizado previo e individualizado, “es a los fines de poder armar de forma equilibrada y coherente todo un flujo adecuado, para que no haya un estancamiento de personas que permita evitar demoras en la fila”.

Situación que puso de manifiesto permitió “hasta hoy lograr que la persona desde que ingresa al establecimiento y se aplica la vacuna, no demore más de tres minutos, lo cual es un tiempo mínimo”.

En cambio, contrastó que “si todas las personas se vuelcan sin un registro la demora sería muchísimo mayor”.

Sin embargo, continuó diciendo que “eso no quita de que pueda llegar a suceder alguna que otra excepción” de quienes por ejemplo “no puedan realizar el registro a través de la plataforma virtual, que sin duda los vamos a ayudar”.

En definitiva, recalcó: “Queremos agilizar el registro y facilitar el acceso a la vacuna”.

Situación epidemiológica

Por otro lado, en cuanto a la actualidad epidemiológica en la ciudad de Clorinda, expresó con mucha satisfacción el jefe de la Región Sanitaria XII que tanto los casos positivos como activos “el número ha disminuido muchísimo”, al igual que las personas fallecidas por causa del coronavirus.

En esto hizo hincapié en la importancia de la estrategia sanitaria del Estado provincial. “Es un trabajo que está preparado y pensado a conciencia por parte de reconocidos profesionales que forman parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19”, reconoció.

Recordó por último que la situación allí hace más de dos meses y medio “era apremiante”; sin embargo, a partir de que Formosa fue recibiendo el stock de vacunas, “el Gobierno provincial, según criterios avalados científicamente, volcó en la localidad un 85% de las dosis, lo cual revirtió esa realidad”.

“Por ello, hoy nos encontramos mucho más fortalecidos, en términos epidemiológicos”, aseveró contundente.

“Esto es también gracias a un esfuerzo mancomunado con la población y merced a la gran inversión en salud que se deben poner de resalto”, completó.

También, vacunarán

en el Oeste provincial

En el marco de la intensa campaña provincial de vacunación contra el COVID-19, este miércoles 23 también se avanzará con la aplicación de la segunda dosis a todos los docentes de las Delegaciones Zonales de María Cristina, Ramón Lista (El Potrillo) y Matacos que hayan recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm.

Para tal fin, los establecimientos que estarán habilitados como centros vacunatorios son: en la localidad de Ingeniero Juárez, la EPEP N° 319; en el Potrillo, la EPEP N° 433; en El Chorro, la EPES N° 100; EN Lote 8, la EPES EIB N° 5 Anexo 1 y en María Cristina, la EPEP N° 261.

Así se informó desde la cartera sanitaria provincial y la recomendación de no deben haber recibido la vacuna antigripal durante los 14 días anteriores y no hacerlo hasta los 14 días después de la vacuna contra el COVID-19.

Finalmente, ante cualquier consulta escribir a consultavacunacovid@formosa.gob.ar

