Clorinda: vecinos del Bolsón Grande solicitan mantenimiento de las defensas contra inundaciones

CLORINDA (Corresponsal).- Vecinos del barrio Bolsón Grande de Clorinda se comunicaron con nuestro medio solicitando se haga público su pedido de reparación de las defensas contra inundaciones, el pedido concreto apunta a que se haga el mantenimiento de las mismas ante la aparición de cárcavas profundasen distintos puntos de las barreras de contención contra inundaciones.

Ante esta solicitud, señalaron que «si bien al día de hoy la altura del río no pone en riesgo la estructura, se complica la circulación ya que estas cárcavas se encuentran en la parte superior».

Además sostuvieron que «quienes circulan en motos lo pueden hacer sin mayores inconvenientes pero existen otros que lo hacen en vehículos de mayor porte y es allí donde si se dan los inconvenientes ya que en algunos tramos coinciden dos pozos o puede ocurrir que exista uno solo pero de dimensiones importantes».

Manifestaron que no saben a quién acudir y es por ello del pedido público. «Ante esa situación nos encontramos con un cartel de obra en el ingreso a las defensas en el barrio Porteño Norte, en dicho cartel se señala que una empresa clorindense es la encargada del mantenimiento de las defensas, establece un plazo pero no indica el inicio de esos trabajos ni fecha de conclusión, más allá de eso sería importante que si aún esta firma es encargada del mantenimiento de las defensas y percibe ingresos por ello, que pueda cumplir con las tareas solicitadas y así garantizar la normal circulación».

