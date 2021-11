Clorinda vivió una maratónica jornada contra el COVID-19, inoculando a menores de 3 y 4 años

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

En una jornada extendida, ayer, en la ciudad de Clorinda, el Plan Provincial de Vacunación contra el COVID-19 avanzó con la inoculación de primeras y terceras dosis.

Las niñas y niños de 3 y 4 años iniciaron su esquema de inmunización con la vacuna Sinopharm y los mayores de 18 años recibieron el refuerzo de la tercera dosis con el componente AstraZeneca.

Con la habilitación de once centros vacunatorios que funcionaron en dos horarios, de 8 a 13 y de 15 a 18 horas, se desarrolló con éxito otra jornada sanitaria contra el coronavirus.

Al respecto, la delegada zonal clorindense, la licenciada Feliciana Coronel, indicó que se destinaron a la segunda ciudad “más de 20 mil dosis, un dato no menor que lleva tranquilidad a todos los hogares”.

Afirmó que este contexto fue desarrollado “con mucha alegría” y destacó que aquellos niños que se acercaron con miedo fueron contenidos y acompañados por los personajes infantiles que los esperaban en la entrada, refiriéndose a los voluntarios que se encontraban disfrazados con el fin de apaciguar el temor de los más pequeños.

Asimismo, la licenciada Llano comentó a esta Agencia que el compromiso de todo el equipo de vacunación ya se vio reflejado desde el día anterior decorando el lugar.

A su vez, informó: “Los niños que en esta oportunidad no pudieron inocularse lo pueden hacer en el vacunatorio fijo en el Hospital Cruz Felipe Arnedo”.

Por otra parte, Miryan Genes, enfermera que cumple funciones como vacunadora, aclaró que de los once centros, dos están destinados para la franja etaria de menor edad y los restantes para los mayores.

Además, sostuvo que “es la primera vacunación de esta franja etaria en toda la provincia” y remarcó: “Los padres están muy felices”.

A modo de reflexión, expresó: “Sabemos que esta enfermedad se llevó muchas vidas, así que qué mejor que proteger a los más pequeños”.

En esta misma línea, recordó: “Como saben, en otros países se está viviendo una nueva ola de contagios y nosotros, al tener de vecino a Paraguay, corremos este mismo riesgo, por eso, me da una alegría inmensa esta nueva jornada de inmunización, porque la vacuna no impide el contagio, pero sí que la enfermedad sea grave”.

Y para finalizar, expresó: “Estoy agradecida con el Ministerio de Desarrollo Humano y con el gobernador Gildo Insfrán por otra vez ocuparse y preocuparse por nosotros”, cerró.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp