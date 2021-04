Clorinda ya no fraccionará más gas envasado: cierran la planta por pérdida

Compartir

Enrique Alegre, gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos “Clorinda” LTDA, en comunicación telefónica con el Grupo de Medios TVO explicó que decidieron cerrar la fraccionadora de gas en garrafas para evitar que las pérdidas que el ocasiona mantener la planta arrastre a otros servicios que brindan. “En 18 meses el precio de la garrafa no aumentó, mientras todo incrementó el 60%”, dijo Alegre y sostuvo que de esta manera “no era posible continuar, sacando plata de otros servicios”.

“Esta cooperativo brinda cuatro servicios, tenemos telefonía, video cable e internet y tenemos la fraccionadora de garrafa de 10 kilogramos. Hoy tenemos que tomar una medida, porque estamos pasando momentos difíciles, nosotros manejamos precios regulados por el Estado, y no podemos soportar la perdida que está ocasionando la planta de gas, entonces para salvar el resto de la empresa tenemos que ir achicando los gastos y dejar de trabajar en sectores que no se están dando perdida”, dijo.

“De todas maneras no cerramos definitivamente sino que dejamos de fraccionar, igual vamos a seguir con la distribución de garrafas de otras empresas, con el mismo personal que trabaja en la planta de gas”, sostuvo.

Asimismo, Alegre explicó que “el problema de los servicios que tenemos en al cooperativa es la regulación de precios por parte del Estado. Nosotros estuvimos vendiendo garrafas de 10 kg. durante 18 meses a 350 pesos, entonces soportar todo eso es imposible por la inflación fue del 60% al 70%. Subió el sueldo, los combustibles, los insumos, sube todo, sin embargo el gas hay que seguir vendiendo al mismo precio, entonces llega un momento que no podemos sostener”.

“Esto también nos pasa con los servicios de comunicaciones, que está regulado por el Estado y nosotros cumplimos las resoluciones; en todo el año 2020 no hubo aumento en ninguno de los servicios, y soportamos con la misma tarifa y el mismo precio y llega un momento que tenemos que tomar decisiones para poder salvar la empresa”, aseguró.

Señaló que “la Secretaria de energía regula el precio del gas, además tenemos muchas garrafas vencidas que tenemos que mandar a reparar, comprar garrafas para completar un stock que nos piden. Todo esto requiere una inversiones de 20 millones de pesos para continuar con la planta de gas que es imposible en este momento”.

“Nosotros ahora lo que no podemos hacer es fraccionar porque nos sale mucha plata ir a comprar el producto, traer y mover un camión, porque ya no nos dan los números, hace tiempo venimos soportando perdidas y estos se va acumulando y tampoco podemos perjudicar la finanza de la empresa u otro sector. Si bien nos causa dolor esta decisión porque fue la primer planta fraccionadora de la provincia de Formosa pero no nos quedaba otra, y estaba afectando los otros sectores”, lamentó, el Gerente de la Cooperativa Clorinda.

