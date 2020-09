Clorindense se manifestaron pidiendo el levantamiento del bloqueo de la ciudad

Compartir

CLORINDA(C).- Aproximadamente unas cincuenta personas se manifestaron ayer por la mañana frente a la casa municipal y luego se trasladaron en caravana por la ciudad, pidiendo el levantamiento del bloqueo de la ciudad, más control fronterizo, y flexibilizar algunas medidas indicando que la falta de trabajo se acrecienta y los problemas económicos de algunos sectores ya se recienten.

Asimismo, en consonancia de lo que sucedía en la segunda ciudad productores se convocaron a la vera de la Ruta Nacional N° 86 frente al vallado ubicado en Palma Sola, para firmar un petitorio para que liberen el bloqueo sanitario.

El grupo de vecinos que realizó la convocatoria por las redes sociales, se reunieron frente al municipio local, con pancartas y banderas protestando contra el bloqueo a Clorinda; los mismos fueron atendidos por el secretario general de la comuna Walter Martínez, quien les informó de la situación.

Tras la reunión que se desarrolló en la vereda de la casa municipal, los manifestantes a bordo de sus vehículos se trasladaron por las calles principales de la ciudad, haciendo escuchar los bocinazos, siendo apoyados por vecinos que salía a aplaudir por la protesta.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Hugo, uno de los vecinos que participó de la manifestación dijo “nos convocamos por las redes sociales para hacer una marcha frente al municipio y pedir por el desbloqueo de Clorinda”.

“Esto nos trae muchas consecuencias, en mi caso particular desde hace 20 días que no puedo trabajar, porque tengo que viajar de Clorinda a Formosa, después están la gente del campo que no pueden vender sus productos, los productores de Palma Sola que no pueden traer la verduras Clorinda por el bloque”, sostuvo.

“Nosotros no tenemos la culpa de que las personas pasen por lugares clandestinos”, dijo y añadió con respecto a la posible circulación comunitaria en la segunda ciudad: “No tenemos miedo de que haya circulación viral en la ciudad, estamos tranquilos”.

Informó que de la convocatoria participaron unas 50 personas, “no fueron muchas pero lo importante es que el reclamo ya está hecho”.

“Tengo pasajeros que tenían turnos de médicos y tuvieron que pasar y a otros no los quieren atender” expuso.

Petitorio

Poner fin al Bloqueo Sanitario de la ciudad de Clorinda.

Regresar al Status Sanitario con los protocolos establecidos como existía antes de la determinación del bloqueo ya que en esta ciudad no existe circulación comunitaria del COVID-19.

Cuidado más exhaustivo de las zonas fronterizas con la República del Paraguay ubicado en la ciudad de Clorinda para que se impida el ingreso de personas que podrían ser portadores del virus como ha ocurrido en algunos casos.