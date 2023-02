Clorindenses celebran que la nueva Planta de Agua Potable ya está en funcionamiento

Desde las 6 de la mañana del pasado martes 7, comenzó la alimentación con agua potable desde la nueva planta potabilizadora a la antigua planta céntrica de la ciudad de Clorinda, según informó el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP).

En ese contexto, el administrador general del organismo provincial, ingeniero Julio Cesar Vargas Yegros, indicó que se está avanzando paulatinamente, poniendo al servicio de los clorindenses la nueva planta potabilizadora.

Cabe mencionar que la misma viene construyendo el Gobierno de Formosa a través de la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP), y la prestación del servicio bajo la supervisión del SPAP.

La obra fue habilitada parcialmente desde el mes de enero, con una producción de 600 m3/hora, garantizándose la potabilidad del agua que se entrega y cumpliéndose todas las normas de calidad, afirmó Vargas Yegros.

Esta decisión del gobernador Gildo Insfrán, de habilitar la distribución del vital líquido, ha colmado de alegría a muchos ciudadanos de la segunda ciudad que ahora vuelven a tener agua corriente en sus casas durante todo el día.

Tal así, que los vecinos del barrio 1º de Mayo, donde se encuentra el centro de distribución que lleva el mismo nombre y se habilitó en el mes de enero, agradecieron y destacaron este logro del Estado provincial.

Nélida Ferreira, expresó con alegría que “desde la semana pasada tenemos agua potable en nuestras casas”, recordando que, antes de eso, traían agua del tanque comunitario ubicado a media cuadra de su domicilio.

Nélida aseguró que “el agua llega con buena presión y durante todo el día para todos los que habitamos el barrio”, añadiendo que “este vital líquido es indispensable y por eso, estamos muy contentos de tenerlo en el hogar”, destacando la buena calidad del mismo.

Alberto Lezcano, también vecino del 1º de Mayo, comentó que “con la vieja planta no se abastecía a toda la población de Clorinda, pero en los últimos años la ciudad ha crecido mucho y con ella, la demanda por el agua”.

“Hoy, gracias a este proyecto que se ha hecho realidad, tenemos red de agua en cada una de las casas”, añadió, subrayando “la gestión y el esfuerzo que hizo el gobierno provincial para ejecutar esta obra”.

Al respecto, el ingeniero Vargas Yegros, señaló que, esta acción se trata de un proceso regulado, porque había sectores que hace años no recibían la distribución, y que, la elevación de la presión gradualmente les permitió corregir algunos inconvenientes en cuanto a las conexiones domiciliarias o reparaciones de cañerías.

Agregó que, con el tiempo se irá mejorando el servicio en todo el sector geográficamente más extenso, que va desde el barrio Porteño Sur, pasando por la zona céntrica, el sector Sur y los barrios Toba, 25 de Mayo y Kilómetro 4.

El ingeniero brindó más detalles del Centro de Distribución 1º de Mayo, indicando que allí se recibe el agua que produce la nueva planta y cuenta con una cisterna de dos millones de litros y un tanque elevado de 500 mil litros.

Asimismo, aseguró que “ahora la población tiene un servicio de red de agua óptimo”, cuando anteriormente no contaban con el suministro.

En esa línea, destacó que “el Gobierno de la Provincia ha invertido bastante para el mantenimiento del servicio, las redes de distribución, para, así, mejorar la calidad de vida de todos los clorindenses”.

“Esta infraestructura permite aumentar la cantidad de agua disponible para entregar en la ciudad”, agregó.

Detalló que están prestando servicio con el tanque elevado de ese centro, a todo el sector ubicado al oeste de la ruta nacional 11, considerando que en esa zona vive más de la mitad de la población de la segunda ciudad.

Antes de finalizar, Vargas Yegros, mencionó que “se está reequipando el centro de distribución del barrio 742 Viviendas” y que, “una vez finalizado, la ciudad va a tener tres centros de distribución de agua potable ofreciendo un buen servicio diariamente”.

“Sin esta obra, hubiera sido imposible abastecer adecuadamente de agua potable a todos”, cerró.

