Cobran cuotas a estudiantes

Muchos instituciones terciarios de Formosa que son privados están queriendo cobrar la cuota total por las clases siendo que no tienen ni la mitad de las materias que están en el programa. Lo peor es que en marzo no tuvieron un solo día de clases y quieren cobrar también ese mes junto con el de abril. No tienen en cuenta la situación desesperante para muchos alumnos que no quieren dejar de estudiar pero apenas tienen para comer. Desde Educación deberían brindar alguna respuesta ante lo que sucede.