Cobro del IFE en la zona norte: cada cinco minutos la Policía pedía que se respete el distanciamiento

En el marco del pago del IFE “2”, desde horas tempranas las sucursales del Banco Formosa se ven repletas de personas que aguardan percibir esta ayuda económica; uno de los lugares con mayor flujo es la sucursal bancaria de la zona norte donde se generaron reiteradas criticas por el no respeto a las medidas sanitarias, por ende, efectivos de la Policía de Formosa se abocan a insistir con el distanciamiento social y el uso de barbijos.

Según pudo observar ayer el Grupo de Medios TVO cada cinco minutos uniformados realizaban recorridas por la fila para pedir a la gente que mantenga el metro de distancia y que evite el contacto físico; vecinos que brindaron su opinión indicaron que “les parece bien” el accionar de la fuerza porque “a muchos les gusta amontonarse”.

“A las 3 de la mañana vine, había bastante gente cuando llegué. Desde el viernes estoy tratando de concretar mi trámite”, contó un hombre que aguardaba en el lugar y agregó: “la gente no se quiere separar, los policías andan como niñeros pidiendo que respeten la distancia”.

Por su parte otra vecina confió: “yo vine a las 6:30 horas y todavía me queda avanzar más de una cuadra”.

“Vine preparada con mate para esperar, soy del barrio Simón Bolívar, vine a las 5 de la mañana”, acotó otra mujer que estaba en la fila.

Seguidamente al ser consultada por el respeto por las medidas sanitarias indicó: “hay de todo, debemos tomar conciencia y respetar la distancia. Me parece muy bien que la Policía recorra para evitar el amontonamiento, eso es necesario porque de lo contrario nadie respeta el distanciamiento social”.

“Otra cosa que me parece mal es que muchas personas se acercan a hacer la fila y ni siquiera portan su DNI, entonces por suerte los uniformados pasan y preguntan, y si no tiene el documento le pide que salgan de la fila; está muy bien eso, los felicito, porque para qué vienen entonces; si hacemos las cosas bien nadie se tiene porqué enojar”, añadió la misma.

Asimismo, un hombre añadió: “veo muy bien el accionar policial, a mí no me molesta para nada. Soy changarín, esta es la segunda vez que cobro, la vez pasada percibí el IFE por código”.

“Estoy acostumbrado a trabajar, es la segunda vez en mi vida que recibo un dinero de esta manera, jamás recibí nada, siempre lo gané con mi esfuerzo. Si hay trabajo es mucho mejor para mí”, confesó el señor agregando que “tengo 63 años; creo que lo mejor es que haya trabajo, no hay mejor cosa que ganarse la plata y no andar como mendigo; esto para mí es como mendigar”.

Quien también se encontraba en la zona verificando el control policial era el Jefe de la Unidad Regional Número 1 de la Jurisdicción Cinco, Comisario Mayor Omar Brítez. “Todos los días hay personal designado para hacer este servicio; diariamente se recomienda que respeten los protocolos sanitarios, no porque no haya circulación del virus hay que dejar de tomar las medidas”, respondió al ser indagado por este medio.

“La gente se quiere amontonar, creo que no se trata solo de algo que ocurre en el Circuito Cinco”, cerró.