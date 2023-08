Coco Sily, devastado por la separación de Cecilia Caramelito Carrizo: «Pensé que íbamos a tener una relación divina»

Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily se separaron luego de una breve relación amorosa. La noticia de la ruptura generó sorpresa ya que hace menos de un mes la actriz y el conductor de Noche de Mente (TV Pública) se habían mostrado muy enamorados en la entrega de los premios Martín Fierro.

“Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol, una persona a la que siempre voy a querer. No hubo ningún inconveniente ni problema ni es de esas separaciones complicadas”, explico el humorista en una entrevista con Intrusos (América).

“Hace poquito tiempo estábamos juntos, pero bueno yo no voy a negar que en ese tiempo descubrí una persona con la cual pensé que íbamos a tener una relación divina. Pero esto no sucedió y está todo bien, son las reglas de la vida”, señalo Coco, muy angustiado por el fin de la relación.

Además se refirió a la decisión de Cecilia de apostar nuevamente a su vínculo amoroso con Damián Giorgiutti, el padre de sus hijos, Lorenzo y Benito, de quien se había separado en diciembre pasado tras 25 años de matrimonio. “Ella tomó la decisión, también por su propia realidad, una realidad difícil, con mucho acontecer que le pasó hace muchos años, es absolutamente entendible el proceso que está viviendo con un matrimonio de tantos años”, reconoció Sily.

Cuando el periodista le dijo que la noticia generó sorpresa, el conductor respondió con total sinceridad: “Estamos todos sorprendidos, no hay ningún problema, no hemos discutido. Como dos personas adultas evaluamos las cosas, ella plantea una situación que está viviendo, yo la puedo entender y poder dar un paso al costado para que ella tome la mejor decisión”.

Por último, Coco le deseó lo mejor a Cecilia y realizó una importante reflexión sobre el proceso de duelo: “Solo le deseo toda la felicidad del mundo. Ella tiene cosas para recomponer y sanar. Ojalá le pase por ella, porque es una mujer increíble… El tiempo lo cura todo”.

Apenas se conoció la noticia el jueves pasado, Teleshow habló con Sily para confirmar la ruptura: “Hola, sí me separé, gracias por preocuparte, no voy a hablar del tema”. Luego, este medio intentó comunicarse con Caramelito sin recibir respuesta. Pero, el viernes, ella pidió disculpas por haber tardado en responder porque estuvo en la guardia con un cuadro de fiebre y angina. Al sentirse un poco mejor, explicó que el distanciamiento con Coco fue en buenos términos.

“Sí, está todo muy bien entre nosotros. Y nuestro trabajo en la radio continúa como siempre”, señaló la actriz que seguirá teniendo un vínculo laboral con Sily en FM Extra, 107,5. Cabe recordar que él la había convocado para formar parte de la emisora. Luego de tener algunas reuniones de trabajo, él la invitó a cenar y ahí comenzó el romance.

“Con Damián estamos charlando mucho y viendo si es que podemos reanudar nuestra relación”, explicó a Teleshow sobre el vínculo con el padre de sus hijos. La actriz también habló sobre este tema con el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece): “Estoy bien, triste obviamente y con todo lo que implican las decisiones de la vida y las de las relaciones”. Respecto a su vínculo con Sily aseguró: “Si bien fue una relación corta, para mí fue muy importante haberlo conocido y tenido en mi vida. Nuestra relación empezó desde la franqueza total y siempre con toda la verdad de lo que nos pasaba a los dos”.

“Tratamos de construir juntos algo muy lindo, que de hecho lo fue, pero evidentemente yo no estaba en una circunstancia ideal para eso. Finalmente yo tomé la decisión de cortar la relación”, explicó Caramelito. “Sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él. Con mi separación en diciembre sufrí mucho porque era algo que no esperaba. Lo que sucede ahora es que estamos reanudando con Damián la relación”, cerró.

