Código Procesal Penal Federal: capacitaron a personal de fuerzas de seguridad y policiales

Se realizó este jueves una capacitación organizada por el Ministerio Público Fiscal – Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio-, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del jefe de Policía de la Provincia, comisario general Juan Moisés Villagra, el subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen comisario general Juan Bernabé Escobar, la subsecretaria de Justicia Maria Higinia Sena, y los fiscales federales Marisa Vázquez, y Luis Benítez.

Estuvo destinada a integrantes de las fuerzas de seguridad y policiales, en el Instituto Superior de Formación Policial de la provincia, y también fue transmitida por YouTube.

Gustavo Platt, funcionario de la Unidad de Implementación del Sistema Acusatorio de la Procuraduría General de la Nación, explicó que el taller denominado “El Rol de las Fuerzas de Seguridad en el Código Procesal Penal Federal y su relación con el Ministerio Público Fiscal” se da en el marco de la próxima implementación del Código Procesal Penal Federal en el mes de diciembre, en la región.

“Lo que pretendemos es dar a conocer, informar y transmitir cuáles son los criterios, las prácticas y las herramientas que vamos a emplear para realizar y desarrollar las investigaciones y las prevenciones con las fuerzas de seguridad a partir de diciembre” enfatizó en contacto con la prensa.

Por su parte el comisario Luis Antonio Bariri, perteneciente al Instituto de Educación Policial señaló que se trató de una nueva capacitación para brindar herramientas al “trabajo arduo que viene desarrollando la Policía en conjunto con las fuerzas de seguridad nacional”.

Finalmente, el fiscal federal Luis Benítez añadió que “la idea es estar preparados para el nuevo proceso acusatorio que se implementa en diciembre acá en la jurisdicción: Formosa, Chaco y Corrientes”.

Destacó que esto significa un cambio del paradigma, donde “el rol del fiscal va a ser relevante, preponderante, ya no va a estar más la investigación a cargo del juez. Y la fuerza de seguridad de alguna manera se va a tener que acostumbrar a trabajar con el Ministerio Público”.

“Este sistema va a regir en todo el país, en este momento se está aplicando en algunas provincias como Salta, Jujuy y Mendoza, y paulatinamente se está implementando en todas las provincias del país” precisó el funcionario judicial.