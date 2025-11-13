Código Tributario: Entre la necesidad de Recursos y la Denuncia de ‘Impuestazo’

La aprobación de las modificaciones al Código Tributario Municipal de Formosa ha desatado una ola de controversia en la ciudad, polarizando las opiniones entre el oficialismo, que habla de “actualización y alivio fiscal”, y la oposición, que denuncia un rotundo “impuestazo”. Este profundo cambio normativo, que según la oposición supera las “50 hojas” y se aprobó con premura, fue el eje central de la entrevista realizada en el programa radial “Una Cuestión de FEr” conducido por Fernando López en FM VLU 88.5, con la CPN Giovanna Díaz Roig, Directora de la Agencia de Recaudación Municipalidad de Formosa (AIM). La funcionaria se presentó para desmantelar lo que considera una tergiversación de los hechos y justificar la urgencia de las medidas.

El Contexto Nacional Como Telón de Fondo: La Justificación del Municipio

La contadora Díaz Roig estableció un marco de referencia ineludible: la “situación crítica en cuanto a los recursos” que afecta a Formosa, una realidad que se extiende a numerosos municipios del país. La raíz del problema, según la Directora de la AIM, radica en el Gobierno Nacional.

“…se encuentra en una situación crítica en cuanto a los recursos y se viene posiblemente para peor en este tiempo dado la situación, digamos que está determinando el gobierno nacional…”

La funcionaria enumeró las dos principales fuentes de desfinanciamiento municipal:

La Quita de Subsidios: Mencionó específicamente el “subsidio al transporte”, cuyo corte total impidió la continuidad de servicios esenciales, como el boleto gratuito para estudiantes. El Recorte de Coparticipación: Se refirió a la disminución en la transferencia de tributos coparticipables (como el IVA y el Impuesto a las Ganancias) que, administrados por la Nación a través de ARCA, se distribuyen a provincias y luego a municipios. Este recorte “genera una preocupación, lógicamente, en todas las ciudades del país. y Formosa no está no no queda exento de esto.”

La conclusión del municipio es clara: ante la falta de recursos externos, se vieron obligados a buscar “recursos propios” para seguir “brindando los servicios” y, crucialmente, para sostener la “obra pública y el mantenimiento de las calles de la ciudad que es un reclamo que hoy se conoce perfectamente, que están haciendo los vecinos.”

El Debate de las Alícuotas: Actualización vs. Incremento Excesivo

La médula de la denuncia opositora es el aumento de pisos mínimos y la actualización de alícuotas del tributo de Registro de Inspección para grandes contribuyentes. Se señalaron aumentos promedio de hasta el 70% en rubros de alto impacto económico.

Industrias

Transporte de Mercadería y Pasajeros

Estaciones de Servicio

Supermercados

Aseguradoras

Servicio de Telefonía Móvil, Internet y Telecomunicaciones

Díaz Roig no negó el incremento, pero lo recontextualizó como una “actualización” basada en la equidad intermunicipal. Argumentó que Formosa se encontraba con “alícuotas que estaban muy por debajo de valores que otras ciudades hoy están determinando”.

“…Formosa se encontraba con una alícuota muy por debajo de una media que tiene las otras ciudades. Entonces, nosotros también, en este sentido, consideramos que justamente por eso también nosotros necesitamos… una mejora en la recaudación…”

El criterio de “razonabilidad” se justifica, según la funcionaria, en que se tomó como referencia la “media del resto de las ciudades del país”. El impacto se dirige específicamente a “empresas multinacionales” y aquellas con una “mayor capacidad contributiva” (financieras, telecomunicaciones) con “facturaciones millonarias”. Se reitera que el concepto de “impuestazo” es “erróneo” dado que el resto de los tributos municipales (Tasa Única, Impuesto Inmobiliario, etc.) “no ha tenido ninguna variación, no se ha tocado.”

Los Beneficiados: Alivio para PyMEs y Fomento al Turismo

En contraste con las subidas para las grandes corporaciones, el municipio asegura haber introducido medidas de “alivio” para sectores clave:

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes: Se beneficiarán a aquellos con facturación menor a $1.100.000 mensuales (categorías A y B), incluyendo comercios de barrio como “un quiosco, una despensa, una panadería, una gomería”. La medida clave es la eliminación de la obligación de presentar declaraciones juradas, simplificando trámites y eliminando la necesidad de contratar asesoramiento profesional. Sector Gastronómico y Hotelero: Este rubro, ligado al turismo y afectado por la crisis, recibirá una reducción de hasta un 40% en sus alícuotas del Registro de Inspección.

La funcionaria detalló el efecto práctico de esta reducción: si un comercio pagaba, por ejemplo, $100.000, ahora pasará a pagar $60.000. “Sí es un es un valor muy importante,” afirmó, destacando que esto atiende a un “pedido del sector gastronómico y hotelero”.

El Caso de las Telecomunicaciones y el Temor al Traslado de Costos

El rubro de servicio de telefonía móvil, Internet y telecomunicaciones es el ejemplo paradigmático del incremento, pasando a tributar al 40 por mil (por cada $1.000 de facturación, $40 para el municipio). El conductor, Fernando López, planteó la inevitable preocupación de que este aumento se termine trasladando al consumidor final en la factura, convirtiendo un impuesto a la empresa en una carga para el vecino.

La CPN Díaz Roig insistió en que el valor para estas empresas es “ínfimo” dada su “rentabilidad”, y que el criterio es captar recursos de quienes tienen mayor capacidad. Aunque el traslado depende de la decisión empresarial (“Puedo asegurar que lo van a hacer. Si depende de la empresa lo van a hacer. No tengo ninguna duda.”, acotó el conductor), el municipio prioriza obtener estos fondos para la “planificación para el año que viene justamente de pavimentación de calles”.

“…se tiene por finalidad digamos, el arreglo de las calles. Así que Sí es más que nada un poco de paciencia al vecino.”

La Tasa a Transportistas Foráneos: Un Recurso Adicional en Marcha

Respecto a la aplicación de la tasa a camiones y transporte de carga/pasajeros foráneos (un tributo que data de 2017 pero no se aplicaba), Díaz Roig informó que la implementación se ha desarrollado con “colaboración” de los choferes y empresas, sin mayores inconvenientes. La AIM está incluso trabajando para facilitar un “pago de manera semanal o mensual a través de la página” para evitar demoras en los controles. Este recurso también está destinado al mantenimiento de las arterias viales, especialmente las deterioradas por el tránsito pesado.

En total, la Agencia de Recaudación maneja aproximadamente 8.000 contribuyentes que pagan la tasa de Registro de Inspección.

La funcionaria concluyó haciendo un llamado a la comprensión vecinal: “todos somos vecinos de Formosa, todos queremos lo mejor… que tengan tranquilidad que estamos trabajando arduamente para que todos estos servicios de Formosa que los vecinos están reclamando se mejoren.”