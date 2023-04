COFESA: la ministra Vizzotti abordó avances y desafíos sobre todo frente al dengue

La ministra de Salud advirtió que «estamos en pleno brote» y que es necesario «una participación nacional». Por otro lado, informó que cada 4 años «hay un aumento del número de casos» y el número suele ser mayor que la anterior.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) en la Casa Rosada, en la que analizó, con las y los titulares de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones, los avances y desafíos en la implementación de las políticas sanitarias en todo el país, principalmente en relación al brote de dengue y a la reciente resolución que impide la importación, distribución, comercialización y publicidad de Productos de Tabaco Calentado (PTC).

Durante la reunión celebrada en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno,

Vizzotti destacó, en relación al brote de dengue, la importancia de “brindar herramientas comunicacionales para que la población sepa cómo cuidarse”.

La ministra informó que se está trabajando fuertemente desde la Jefatura de Gabinete con reuniones interministeriales para avanzar en distintas estrategias con el objetivo de acompañar desde el nivel nacional el trabajo que están realizando las jurisdicciones en lo comunicacional, informó un comunicado de la cartera sanitaria.

Además, Vizzotti subrayó la importancia de “generar acciones concretas como fortalecer la notificación de casos para tener una noción más clara de la letalidad, hacer un uso adecuado y eficiente de los reactivos y los insumos para fumigar, sensibilizar a los equipos para fortalecer el manejo de casos y brindar un mensaje claro a la población”.

Asimismo, recordó a los distritos sobre la disponibilidad de los equipos nacionales para acompañar en lo que haga falta, y explicó que “tenemos que generar acciones específicas para lo que necesite cada provincia, es decir acciones suplementarias a lo que se está haciendo para poder dar una respuesta más profunda”.

La ministra de Salud informó que son 14 las jurisdicciones con «circulación autóctona».

Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, informó sobre el estado de situación epidemiológica respecto del dengue y chikungunya, y repasó las principales acciones en curso en articulación con las jurisdicciones y municipios, como capacitaciones técnicas y entrenamiento en vigilancia entomológica para la eliminación de potenciales criaderos; la adquisición y distribución de reactivos y técnicas moleculares para el diagnóstico; y el apoyo técnico y de insumos para acciones de control vectorial como insecticidas o larvicidas.

Castelli remarcó la importancia de que la notificación de casos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) “sea lo más plena posible” y señaló que “tenemos que seguir trabajando con la comunidad tanto en los signos de alarma como en las medidas de prevención porque el uso adecuado del repelente es fundamental en las personas con dengue y sus convivientes”.

Posteriormente, Castelli el funcionario presentó los lineamientos de la resolución 565/2023 que establece que ya no se podrá importar, distribuir, comercializar y publicitar los Productos de Tabaco Calentado (PTC) con el objetivo de restringir el uso de este tipo de productos que se consideran perjudiciales para la salud.

En esta línea, el funcionario remarcó que no existe nivel de consumo de tabaco seguro para la salud y recordó la existencia de evidencia científica independiente disponible sobre los PTC para evaluar el riesgo para la salud de la población y el desarrollo de comportamientos adictivos en los jóvenes.

Al respecto, Vizzotti especificó que esta decisión sanitaria permitirá modificar las prácticas de las adolescencias y juventudes, así como también promover un estilo de vida sin tabaco y fomentar los ambientes libres de humo.

En este marco, las ministras y ministros de Salud de todo el país manifestaron su apoyo a esta medida preventiva y se comprometieron a seguir trabajando en otras políticas de cesación tabáquica, agregó el comunicado oficial.

Por otro lado, Castelli destacó la adhesión de las provincias a la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable y celebró la implementación del etiquetado frontal como una de las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada.

“Este un momento en que tenemos que seguir trabajando juntos, espalda con espalda, para que la salud siga siendo una prioridad y este en el centro de la escena”, manifestó Vizzotti a modo de cierre, quien destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro como el COFESA que son fundamentales para “cambiar políticas públicas y avanzar en temas tan importantes como alimentación saludable o control de tabaco, y seguir favoreciendo el acceso equitativo y de calidad de los servicios de salud para toda la población”.

Al inicio de la jornada, el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, Claudio Ortiz, anunció la puesta en marcha del Sistema Integral de Evaluación de Residencias (SIER), creado en febrero mediante Resolución 191/2023, que tiene como objetivo mejorar la calidad de las residencias y contar con un estado de situación de las residencias completo a nivel país.

El funcionario destacó la importancia de esta resolución y planteó que “venimos un sistema de evaluación de residencias en el que habían acreditado solo el 5,6%”, y que con este nuevo sistema “la meta es llegar al 80% de residencias reconocidas”.

A continuación, la directora nacional del Instituto Nacional del Cáncer (INC), Verónica Pesce, brindó detalles sobre la implementación de la Ley 27.674 de Creación del Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Nación en junio de 2022 y reglamentada el pasado febrero, que apunta a garantizar la equidad y calidad en el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos en todo el país.

“El punto más relevante de la ley es el salto desde una mirada sanitaria hacia un abordaje integral”, resaltó Vizzotti, al tiempo que subrayó “la importancia de la asistencia del Estado para aminorar el impacto de la enfermedad en familiares y pacientes”.

Además, la responsable de la cartera sanitaria nacional hizo hincapié en la necesidad de la adhesión de todas las provincias para la implementación de la ley, y puso en valor el trabajo conjunto entre el sector público, privado, los equipos de salud y la sociedad civil para que “todas las personas, independientemente de donde vivan, puedan acceder al mejor tratamiento”.

Posteriormente, la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, presentó la ampliación y federalización del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan Enia), que tiene como objetivo principal el acceso a los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, así como también la prevención del embarazo no intencional y el fortalecimiento de las políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual y el acceso a la interrupción el embarazo (IVE/ILE).

Al respecto, la funcionaria destacó “el brusco descenso de la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente en las provincias que ya han ingresado al Plan Enia”.

Por último, el subsecretario de Integración de los Sistemas, Fabián Puratich, convocó a las ministras y ministros provinciales a adherirse al Comité de Historia de Salud Integrada, que tiene como una de sus funciones principales fomentar la aplicación de la Historia de Salud Integrada (HSI) en los establecimientos de salud que no hagan uso de registros electrónicos o bien utilicen sistemas de historia clínica electrónica no interoperables.

