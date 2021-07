Coki Ramirez se va del país: “Es agotador luchar en la Argentina”

Compartir

La cantante cordobesa de 41 años ya tiene contrato para grabar un disco en Miami donde se quedará a vivir, en pos de cumplir su sueño de vivir de la música.

“Es agotador lucharla en la Argentina. Es todo el tiempo vivir de ese sueño y hay días que bajas los brazos”, dijo Coki Ramírez al anunciar que deja el país y que se va a vivir a Miami, donde ya tiene contrato para editar un disco.

La cordobesa de 41 años que se hizo conocida en el 2010 por acompañar a la Mole Moli al Bailando y hacer su paso de comedia como “novia de Marcelo Tinelli” está esperando que le salga la visa de trabajo para volar a los Estados Unidos. “Hasta siento que esta puerta que se me está abriendo es por toda la preparación que tuve. Me siento un toro a punto de salir. Allá, te tenés que subir al escenario y cantar”, dijo en diálogo con Mitre Live, con Juan Etchegoyen.

“A mí me gusta cantar para que la gente me escuche, y me falta eso. Si Dios quiere, lo voy a lograr con este viaje”, dijo y contó que con el contrato con la discográfica ya firmado “la idea es generar discos” y que “allá hay mucho escenario”. Aún con el sueño de vivir de la música, no descarta hacer otras cosas: “Quiero generar lo que se dé y dedicarme a full a la música, no descarto una vez allá hacer conducciones, programas u otras cosas. No me quiero sentir desperdiciada, quiero hacer todo”.

La decisión no fue fácil ya que para ella su “lugar en el mundo es Córdoba”: “Amo al país, me cuesta la idea de irme aunque sea Miami con sus playas y palmeras. Es ir a ver con qué me voy a encontrar. Esta oportunidad de que me reciban y contengan. Son tantas las cosas que pueden suceder”.

“Y acá, está todo muy complicado”, dijo y sintió que le falta algo: “En la industria musical, en la Argentina siempre me dieron la espalda, todo lo hicimos a pulmón, llamando con mi hermana. Es triste, pero no significa no ser profeta en mi tierra, porque sí siento que lo soy. Para generar algo, uno se va a estas grandes usinas, Miami o México. Que un productor haya puesto su ojo en mí significa eso”.

¿Su sueño? “Si hacemos un disco, que lo nominen los Grammys. Todavía no tengo fecha de vuelo, porque estoy esperando la visa de trabajo, pero esperemos que venga rápido”, cerró ilusionada.

Actualmente Patricia Silvana Ramírez, como es su verdadero nombre, conduce un programa de radio en Córdoba todas las tardes y por la mañana un ciclo de televisión dedicado a la cocina. Pero, como ella dijo, le falta poder cantar, que es su gran sueño.

Hace una década tuvo la oportunidad de mostrar su talento en la pista de ShowMatch, donde además protagonizaba un divertido sketch con el conductor, al respecto recordó: “En ese momento Marcelo estaba soltero, estaba hermoso. Era tan real lo que pasaba, no había nada guionado. El estaba feliz porque rendía”.

Cuando la Mole Moli se fue del certamen, ella también. “No veo tele y no veo Showmatch. No sé que pasó, estaré censurada. La verdad que fue raro y me dolió cuando pasó lo de la Mole porque yo tenía nada que ver”, dijo en diálogo con Implacables sobre su salida del ciclo.

Hace un tiempo, contó en Intrusos: “Hubo besos, varios. Igual, quiero aclarar que si estoy hablando de esto porque ustedes me preguntan. No está bueno, él está en pareja. Fue una época divina, sobre todo al aire. Bueno, atrás de cámaras también. ¡Igual, no entraba a los camarines!”. Al ser consultada sobre si alguna vez se había sentido “novia de Tinelli”, respondió muy segura que no y agregó: “Para nada. Fue como una novela, algo lindo. Yo estaba flotando”.

