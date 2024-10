Colapinto 12° en la sprint del GP de Estados Unidos: verstappen ganó la carrera

El pilarense largó décimo, pero no pudo mantener su lugar. El neerlandés, por su parte, fue el más rápido y se llevó la máxima puntuación, en la previa de la clasificación en el Circuito de las Américas.

Este fin de semana se reanudó la temporada 2024 de la Fórmula 1 con el GP de Estados Unidos, que se corre en el Circuito de las Américas. Se disputó la carrera sprint, donde Franco Colapinto tuvo su debut en la modalidad -ya había corrido y ganado en F2- y terminó 12°; la victoria fue para Max Verstappen.

El piloto argentino largó en el décimo lugar, tras hacer una gran clasificación el viernes; sin embargo, Checo Pérez logró superarlo en la salida para quedarse con la 11° posición y luego fue Oscar Piastri el que le arrebató otra ubicación. El corredor de McLaren inició 16°, luego de una mala qualy, pero recuperó seis puestos para cruzar la meta décimo con uno de los coches más potentes de la parrilla.

A partir de allí, el nacido en Pilar no pudo recuperar su lugar y poco a poco se le fue escapando la posibilidad de volver al top-10. En la punta, Verstappen amplió su dominio, y más allá de que Lando Norris se le arrimó en algunos momentos, nunca puso en riesgo su lugar. El actual tricampeón de la Fórmula 1 cerró una carrera perfecta quedándose con la carrera sprint que le permitió sumar ocho puntos en el campeonato de pilotos.

Los ocho pilotos en puestos de puntos fueron Max Verstappen (8 puntos), Carlos Sainz (7), Lando Norris (6), Charles Leclerc (5), George Russell (4), Lewis Hamilton (3), Kevin Magnussen (2) y Nico Hülkenberg (1).

Colapinto estuvo cerca de superar a Tsunoda, pero no le alcanzó el tiempo y terminó su primera carrera sprint en el decimosegundo puesto. Ahora, buscará hacer lo propio en la clasificación para la carrera del domingo, que arranca a las 19:00 de Argentina.

Una vez finalizada su primera carrera en la modalidad sprint, Colapinto pasó por los micrófonos y contó cómo se sintió en el Circuito de las Américas. “Teníamos ritmo pero era imposible pasar, los Haas iban muy rápido. Se ve que hubo una mejora ahí, dieron un paso muy grande, parecías cohetes”, declaró.

A su vez, el argentino agregó: “Sentí que iba más rápido que Tsunoda pero no lo suficiente como para intentar algo, y a Pérez no lo pude pasar en un montón de vueltas. Fue una carrera lineal y medio aburrida donde no pudimos hacer mucho, veremos que pasa en la Qualy”.