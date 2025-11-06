Colapinto en Brasil: horario de la carrera, prácticas, clasificación y carrera

Este fin de semana, el argentino regresa a Interlagos donde será acompañado por miles de argentinos. El viernes arrancan las prácticas libres y el domingo se corre en San Pablo.

Este fin de semana, Franco Colapinto volverá a estar rodeado de una marea albiceleste que viajará a San Pablo para darle su apoyo en el Gran Premio de Brasil. El circuito de Interlagos será clave para el corredor argentino, ya que está en juego su extensión de contrato en Alpine para el 2026. El oriundo de Pilar viene de terminar en la décimo sexta posición en el último GP de México por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó en la décimo quinta.

Esté próximo circuito de Interlagos será el 51° edición del GP de Brasil en la F1. La pista cuenta con una longitud de poco más de 4 kilómetros (4.309 metros), un trazado con dos zonas de DRS, 15 curvas y dos recta de alta velocidad. El año pasado el ganador de está carrera fue Max Verstappen saliendo desde la decima séptima posición.

El Gran Premio de Brasil del 2024 fue muy accidentado. Gracias a las fuertes lluvias, Alex Albon, Lance Stroll, Carlos Sainz y el argentino Franco Colapinto, sufrieron choques. Nico Hulkenberg, por su parte, recibió una bandera negra (Hecho que no ocurría desde 2007), que significa la desclasificación directa de la sesión, después de ser ayudado a entrar el monoplaza a la pista.

Días y horarios

del Gran Premio de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre: 11.30 (Argentina)

Clasificación Sprint: 15.30 (Argentina)

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 9 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 horas (Argentina)

Cómo ver el Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto

Disney+ y Fox Sports