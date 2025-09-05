Colapinto fue 20° en la práctica del GP de Italia

El argentino disputó uno de los dos entrenamientos que hubo en Monza, y tanto él como Pierre Gasly sufrieron la falta de potencia de Alpine. No va a ser un fin de semana fácil.

Hace poco más de un año, todos querían que llegara el GP de Italia, el escenario en el que un argentino competiría en la Fórmula 1 por primera vez en 23 años; sucedió y, para mayor regocijo, Franco Colapinto finalizó 12°. Trescientos setenta y un días después, el panorama es otro, y se volvió la fecha que se esperaba que jamás llegara. Ojo, que es una de las más entretenidas por su tradición, características y por la pasión que le imprimen los tifosi, pero es una de las peores para Alpine, hogar del #43. Sin potencia, Monza puede ser un infierno, y los A525 lo padecieron en las primeras prácticas del fin de semana.

No hacía falta esperar al viernes para saber que sería un Gran Premio difícil. Tan solo había que recordar cómo le fue a la escudería francesa en trazados como Spa, con la recta de Kemmel, donde sus autos perdían muchísimo terreno en relación al resto… Bueno, la pista italiana está repleta de zonas de velocidad y Alpine cuenta con uno de los motores más flojos (Renault), y los resultados fueron consecuencia de ello.

En la FP1, de la que Colapinto no formó parte dado que le cedió su asiento al rookie Paul Aron, Pierre Gasly fue 18° y el estonio resultó 20°; fue su primera experiencia oficial con el equipo y, por haber pisado el pasto en la entrada a una chicana, hizo un trompo que no pasó a mayores. Unas horas después, en la FP2, Franco entró en contacto con la pista por primera vez y la historia fue la misma: su auto terminó 20°, con un tiempo de 1m21s564, y el del francés concluyó 18°.

Tras la sesión, Franco señaló qué cosas que hay por corregir para los próximos días. Una la estaba obviando, porque era más que sabida, pero igualmente la mencionó: «Nos está costando mucho en las rectas, obviamente, sabíamos que iba a ser difícil por eso».

Además de la potencia, que no hay forma de hacer evolucionar, el pibe de 22 años sumó: «Lo que no nos esperábamos tanto era tener tanta inestabilidad, un balance complicado en las entradas. Hay que entender por qué tenemos tan poco agarre atrás y por qué sobrecalentamos tanto las gomas. Tranquilos para mañana, pero hay que buscar mucha más performance porque estamos muy lejos».

Con fe, y confiando en que lo trabajado en las noches del viernes ha dado sus frutos en casi todas las mañanas sabatinas, Colapinto encarará una jornada movidita: primero, la tercera práctica libre, a las 7.30, y finalmente, la clasificación, a las 11 (Disney+ Premium), en la que cada posición ganada se festejará como un gol.