Colapinto largará 14º en el GP de Hungría de F1

El argentino disputó la qualy de un nuevo Gran Premio en la máxima categoría del automovilismo mundial para la escudería Alpine. Largará tres posiciones por delante de su compañero Pierre Gasly en el circuito de Hungaroing. Charles Leclerc hizo la pole con Ferrari.

Hoy sábado 2 de agosto, el piloto argentino Franco Colapinto disputó la clasificación del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la fecha 14 del campeonato de Fórmula 1. Cómo le fue al corredor de Alpine en las Prácticas Libres y la qualy y el calendario completo de actividades con la carrera de este fin de semana.

El cronograma y horarios

del GP de Hungría

Viernes 1 de agosto

Práctica libre 1: Colapinto salió 18º con un mejor tiempo de 1:17.464

Práctica libre 2: Colapinto salió 20º con un mejor tiempo de 1:17.159

Sábado 2 de agosto

07:30 | Práctica libre 3

11:00 | Clasificación

Domingo 3 de agosto

10:00 | Carrera

Colapinto: «Hay que seguir laburando, pero tengo que decir que fue un buen día»

Luego de la Clasificación del Gran Premio de Hungría, el piloto argentino Franco Colapinto mostró su entusiasmo por su largada desde el puesto 14 de cara a la carrera principal de este fin de semana, pero expresó una crítica en contra de su monoplaza.

En el arranque de su declaración, Colapinto dijo contento que fue una buena Qualy. “Creo que dimos un paso en algunas cosas que entendimos del auto que también la empezó a usar Pierre Gasly después de ayer que tuve un buen ritmo… hay que seguir laburando, pero obviamente tengo que decir que fue un buen día”, manifestó el competidor de 22 años.

“Bien en la FP3, dimos un pasito. Después en la Q1 hice dos vueltas muy buenas. En la Q2 no tuve grip, no sé bien que pasó, es como que el auto se desconecta un poco y perdemos grip y nos cuesta toda la vuelta”, expresó el corredor de la escudería Alpine.

Por otra parte, en su análisis no solo resaltó las cosas positivas, el pilarense manifestó descontento con su monoplaza, la misma venía arrastrando una serie de inconvenientes que lo perjudicaron. “Pasamos de un auto que se sentía bien… a un auto que de nuevo es difícil de manejar. Es un poco inconsistente y creo que eso es lo que más me está costando, pero hay que seguir trabajando”, explicó Franco Colapinto.

Leclerc consiguió

la pole en Hungría

El piloto monegasco Charles Leclerc sorprendió a todos con una tremenda vuelta de 1:15,372 para conseguir la pole position a bordo de su Ferrari. Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris largarán segundo y tercero, respectivamente, en el Gran Premio de Hugría que se correrá mañana.

En cuarta posición largará George Russell con Mercedes, seguido por el Aston Martin de Fernando Alonso.

El campeón del mundo, Max Verstappen, saldrá octavo con su Red Bull, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari), lo hará en undécima posición.

Franco Colapinto saldrá 14º, por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que se ubicó en 17º posición en la grilla de largada.