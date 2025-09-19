Colapinto y su regreso a Bakú: «Feliz de volver a este circuito, pero no será una carrera fácil»

El piloto argentino valoró las sensaciones de regresar al lugar donde sumó sus primeros puntos en la F.1.

Franco Colapinto vuelve a Bakú. Y no se trata de un circuito más en el calendario de la Fórmula 1, sino del escenario que lo vio conseguir, hace un año, sus primeros puntos en la máxima categoría. A pocas horas de volver a subirse al Alpine en Azerbaiyán, el piloto argentino de 21 años dialogó con Juan Fossaroli de ESPN, en una entrevista donde transmitió sensaciones que mezclan confianza, recuerdos imborrables y la certeza de que el fin de semana no será sencillo.

En relación a lo vivido en 2024 en este mismo escenario, el oriundo de Pilar no ocultó su alegría por regresar a un trazado tan especial: “Fue bien. Fue un fin de semana que obviamente parecía difícil porque era mi segunda carrera en F1, en un circuito callejero como Bakú que es de los más complicados de la temporada. Pero haber andado tan bien fue muy positivo para mí y mi futuro. Feliz de volver a un circuito en donde sumé mis primeros puntos y corrí mi primera Q3”.

Conducir en un circuito urbano tiene exigencias distintas a los trazados convencionales. Colapinto lo sabe bien y lo explicó con naturalidad: “Lo importante es la confianza. Al no haber margen de error, ni escapatoria, lo más importante es sentir que el auto va a hacer lo que querés que haga. Yo el año pasado esa confianza la tuve bastante rápido. A veces no te das cuenta de lo cerca que estás de la pared, y es cuando más rápido vas”.

En 2023, su adaptación a los callejeros fue notable, con buenas actuaciones en Bakú y Singapur. Sin embargo, este año las cosas se presentan diferentes: “Es un auto que me está costando un poco más en cuanto a confianza. Hay que ir de menos a más y progresando. La clave en estos circuitos es tener ese feeling de estar cómodo con el auto, conectado, de poder empujar en los frenajes y saber que no vas a bloquear”.

La temporada de Alpine no está siendo fácil. El propio Colapinto lo admite: “No estamos en la posición que queremos, no estamos sumando puntos, estamos últimos en el campeonato y no está siendo un buen año por ahora. Pero en lo personal lo importante es seguir progresando, estar más cómodo con el auto, más consistente, y creo que lo voy encontrando de a poco”.

En relación al futuro, consciente de que la expectativa en torno a su figura crece carrera a carrera, el argentino evita dramatizar: “No se puede controlar lo que pasa alrededor, ni ese ruido externo. Hay muchas expectativas y cuando eso no sale hay críticas. Pero estamos intentando lo más que podemos para mejorar”.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú. Será en el marco de la fecha 17 del calendario y Franco Colapinto estará a bordo de uno de los A525 de Alpine por undécima vez, con el anhelo de terminar en el Top 10 por primera vez en lo que va de la temporada, en un circuito que le trae buenos recuerdos: allí, con Williams, ganó sus primeros puntos el año pasado tras quedar octavo.

Como es habitual, la actividad comienza con los entrenamientos. Los dos primeros serán el viernes a las 5.30 ( horario argentino) y a las 9, respectivamente. El sábado a las 5.30, en tanto, será la tercera práctica; mientras que a las 9 comenzará la competencia con la clasificación, en la que los pilotos se ordenarán en la grilla de partida para la carrera del domingo, programada para las 8.

Aunque reconoce que las largas rectas complicarán al Alpine, Colapinto no baja los brazos: “Con esta recta larga nos va a costar, pero vamos a intentarlo todo para dar lo mejor que tenemos y buscar un buen resultado”.

Cronograma del Gran Premio

de Azerbaiyán de la

Fórmula 1 2025

Viernes 19 de septiembre

5.30: Práctica 1.

9: Práctica 2.

Sábado 20 de septiembre

5.30: Práctica 3.

9: Clasificación.

Domingo 21 de septiembre

8: Final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.