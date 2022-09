Coldplay hizo un sorpresivo anuncio sobre sus shows en Buenos Aires que despertó la euforia de sus fans

Compartir

A poco más de un mes del arribo de Coldplay a al Argentina, llegó otra buena noticia para sus fans. Es que, luego de agotar diez estadios de River, en las últimas horas la banda inglesa anunció desde sus redes sociales oficiales que dos de los conciertos que brindarán en Buenos Aires serán trasmitidos en vivo.

“En cines de todo el mundo, 28 y 29 de octubre. Una transmisión global en vivo de la gira mundial Music Of The Spheres desde el Estadio River Plate. Entradas a la venta el 15 de septiembre en https://coldplaycinema.live”, se lee en la cuenta de Twitter. Inmediatamente, el mensaje se llenó de miles de “me gusta” y de comentarios positivos.

“Qué orgullo me da que los artistas amen tanto Argentina y quieran mostrárselo al mundo”, “Los únicos que nos valoran de verdad”, “Somos el mejor país del mundo”, “Eligieron al mejor público del mundo”, fueron algunos de las respuestas que recibieron por parte de los fanáticos locales.

El grupo liderado por Chris Martin se presentará los días 25, 26, 28 y 29 de octubre, y 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Monumental, lo que los hizo superar el récord de Roger Waters, que diez años atrás realizó nueve conciertos en ese mismo lugar. “Queríamos hacer este corto video para decirles muchas gracias, y que estamos muy emocionados por verlos en unos meses. Gracias por darnos esta vida”, aseguró en junio el cantante en su idioma natal en el video que compartieron en la cuenta oficial de Instagram.

Luego, se puso la mano sobre el pecho y habló en castellano. “Siento por mi español”, continuó y agregó la feliz novedad de la fecha del 5 de noviembre en el cierre de su gira mundial. “Podemos anunciar hoy nuestro concierto final número 10 en River Plate. ¡Es increíble! Estamos tan agradecidos”, celebró el músico que saludó a su público en inglés y portugués respectivamente. “Thank you everybody” (“Muchas gracias a todos”), “muito obrigado” (“muchas gracias”). “See you soon, bye” (“nos vemos pronto, chau”), dijo sobre el final saludando a todos aquellos que irán a verlos en los próximos meses.

En el marco de “Music Of The Spheres World Tour”, la banda presentará su gira más revolucionaria de toda su trayectoria: en sus shows, buscan generar conciencia activa con el objetivo de perpetrar un cambio positivo en relación al cuidado de los recursos naturales. Los principales ejes del tour sustentable son disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50%. Trabajarán en reducir las emisiones directas en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda (2016-2017); apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono; y hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología, y reduciendo significativamente más CO2 del que produce el recorrido.

Chris Martin se había manifestado a sobre el cambio climático y el impacto producen los conciertos. “Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos”, dijo el músico y agregó: “Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por lo tanto, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos ambientales para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, para aprovechar el potencial de la gira para impulsar las cosas”.

