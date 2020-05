Colecho a los 25 años: Sebastián Yatra contó que duerme en la cama con sus papás en la cuarentena

Compartir

Desde que comenzó la cuarentena total el 20 de marzo muchos famosos comenzaron a interactuar con sus fanáticos en las redes sociales a través de transmisiones en vivo de Instagram, compartiendo videos de TikTok, y también respondiendo preguntas de que los fanáticos le hacen del otro lado de la pantalla.

Lizardo Ponce, panelista de Confrontados, invitó a Sebastián Yatra a participar de un vivo desde su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi un millón de seguidores. El cantante está pasando el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su casa de Colombia, junto a su familia, conformada por sus padres y sus hermanos, Juan Manuel y Andrés.

Durante el diálogo que mantuvo con el periodista del ciclo que conduce Marina Calabró por la pantalla de El Nueve, el cantante sorprendió al revelar el curioso hábito que incorporó durante la cuarentena. A sus 25 años, decidió practicar el colecho.

“Hacía mucho que no compartía tanto tiempo con mi familia. Ya llevo 15 días que duermo con mis papás, en la cama de ellos. Me paso como a las dos de la mañana así”, le contó a LIzardo, y gesticuló haciendo de cuenta que golpeaba una puerta.

Y decidió explicar su actitud: “Parece como cuando uno era chiquito y aprovecho a pasar tiempo con ellos”.

Su relación a la

distancia con Tini Stoessel

“Por ahora estamos juntos, pero no es fácil…”

El 17 de abril Tini Stoesel enfrentó los rumores de crisis con el cantante e indicó que la distancia obligada que mantienen en medio de la cuarentena no ayuda. “Siempre tuve relaciones a distancia. Siempre me pasó. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras», explicó la cantante haciendo referencia a que no puede viajar a reencontrarse con el músico que está pasando el aislamiento en Colombia junto a su familia, mientras que ella está en Buenos Aires.

“Es muy angustiante. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo”, reconoció sobre la dificultad que tiene para poder ver a Sebastián y la incertidumbre que sienten ambos al no saber cuándo podrán reencontrarse.

En ese marco, aseguró que no están en crisis y que solo se trata de una separación física, y obvia dado el contexto que vive el mundo por la pandemia del coronavirus. «Nunca lo dejé de seguir en las redes. Es mentira, pero sí el hecho de estar a distancia y no poder vernos es lógico que no tengamos tanto contacto. No tenemos la posibilidad de tomarnos un avión, vernos y hablar cara a cara. Obviamente que es difícil para los dos”.

“Estoy muy bien. Y cuando yo crea que tengamos que decir algo, lo diremos juntos. Nos pondremos de acuerdo. Por ahora estamos juntos, estamos bien, pero sí, no es fácil. Es algo que vamos a hablar entre nosotros”, agregó dejando entrever que llegado al caso de que decidan cortar su relación, lo anunciarán públicamente ambos, para evitar cualquier otro tipo de especulación.