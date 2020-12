Colectivo de discapacidad de Formosa se pliega al paro y movilización nacional

Compartir

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora este 3 de diciembre, el colectivo de discapacidad de Formosa se plegará al paro y movilización nacional para “no dejar a ninguna persona con discapacidad atrás” y que el Estado garantice su integración e igualdad.

Así lo explicó la graduada de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) la Psga. Mariela Osorio, quien señaló: “La medida se trata de un paro y movilización del colectivo de discapacidad que está organizado a nivel nacional. Como provincia nos sumamos a la manifestación que se hará este jueves 3 a las 18 en la plaza San Martín”.

Respecto de los reclamos, consignó que “el primero es el no ajuste a lo que es el ámbito de la Universidad. Pedimos un 40% de aumento y se nos dio un 10%. Pasó un año y esto no tiene coherencia con la inflación que estamos sufriendo todos los argentinos”.

“También pedimos el pago de deudas atrasadas, ya que hay profesionales que no han cobrado porque se han cortado las obras sociales. No se sabe qué va a pasar con lo que son las prestaciones de las profesionales hacia los alumnos o las personas con discapacidad”, apuntó.

Reiteró que “como provincia nos sumamos y también hicimos llegar este pedido a las prepagas de la provincia de Formosa. Les diría a mis colegas, los profesionales de la salud y a la población en general que se sumen a este paro y movilización con un cartel, donde indiquen qué estamos reclamando y el pedido que estamos haciendo”.

